Afganistan'daki FETÖ okullarının devir işlemi tamamlandı

Afganistan'ın başkenti Kabil ve Kandahar vilayetinde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 5 okulu daha Türkiye Maarif Vakfı'na (TMV) devredildi.

TMV Afganistan Ülke Direktörlüğünden yapılan açıklamada, Afganistan ile Türkiye Eğitim Bakanlıklarınca imzalanan anlaşmaya istinaden "Afgan-Türk Kabil Ariana Erkek Lisesi", "Kabil Kız Lisesi", "Kabil Darul-Ulum Lisesi", "Kabil Uluslararası Bereket Lisesi" ve "Kandahar İlkokulu"nun yönetiminin TMV'ye devredildiği bildirildi.

13 OKULUN HEPSİ DEVREDİLDİ

Açıklamada, bugün FETÖ'den alınan söz konusu 5 okulla birlikte, ülkedeki toplam 13 okulun TMV'ye devredildiği belirtildi. Böylelikle, iki ülke arasında 26 Şubat 2018'te imzalanan ve Birleşmiş Milletler (BM) Sekretaryası tarafından tescil edilen Uluslararası Anlaşmaya göre, ülkedeki 13 FETÖ iltisaklı okulun TMV'ye devri tamamlandı.

Öte yandan TMV'nin Afganistan'daki eğitim faaliyetlerine devam ettiği, bu kapsamda Kandahar'da bir kız lisesi açıldığı kaydedildi.

TÜRKİYE MAARİF VAKFI NEDİR?

Türkiye Maarif Vakfı, yurt dışında örgün ve yaygın eğitim hizmetleri vermek ve geliştirmek amacıyla okul öncesi eğitimden üniversite eğitimine kadar tüm eğitim süreçlerinde burslar vermek, okullar, eğitim kurumları ve yurtlar gibi tesisler açmak, yurt içi de dahil olmak üzere bu kuramlarda görev alabilecek eğitmenleri yetiştirmek, bilimsel araştırmalar ve araştırma - geliştirme çalışmaları yapmak, yayınlar yapmak ve metotlar geliştirmek ve faaliyet gösterdiği ülkenin mevzuatına uygun diğer eğitim faaliyetlerini yürütmek amacıyla 6721 Sayılı Kanun ile kurulan vakıftır.