Afganistan'daki İntihar Saldırısında Ölü Sayısı 55'e Yükseldi

Afganistan
'ın başkenti Kabil
'de dün düzenlenen intihar saldırısında ölü sayısı 55'e yükseldi.
Afganistan'ın başkenti Kabil'de Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (SAV) doğum günü münasebetiyle düzenlenen programda dün intihar saldırısı düzenlendi. Saldırıda ölü sayısının 55'e yükseldiği açıklandı. Yetkililer intihar saldırısını gerçekleştiren grubu bulmaya çatıştıklarını aktardı. Hükümeti destekleyen ve intihar saldırılarının İslam'da yeri olmadığını söyleyen din adamlarını hedef alan Taliban, son saldırı ile ilgisi olmadığını açıklamıştı.
Dün başkent Kabil'de Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (SAV) doğum günü vesilesiyle yapılan anma programı kapsamında din adamlarının bulunduğu bir düğün salonu içerisinde intihar bombacısı kendini patlatmıştı. - KABİL
Kabil,Afganistan
21 Kasım 2018 Çarşamba 14:47