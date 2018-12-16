Afganistan'daki Maarif Okulları'nda Mezuniyet Heyecanı

Farsça'nın yanı sıra Türkçe eğitim veren okuldan 27 öğrencinin mezun olduğu törene, Türkiye Maarif Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Türkben, Türkiye'nin Mezar-ı Şerif Başkonsolosu Şevki Seçkin Alpay, Cevizcan Valisi Mevlevi Lütfullah Azizi, İl Eğitim Müdürü Abdülhay Yeşin, TİKA Mezar-ı Şerif Koordinatörü Zühtü Çal, Türkiye'nin Mezar-ı Şerif Din Hizmetleri Ateşesi Abdülcelil Alpkıray, Türkiye Maarif Vakfı heyeti, mülki ve idari amirler ile veliler katıldı.

"TÜRKİYE EĞİTİM TECRÜBESİNİ AFGANİSTAN'A TAŞIYOR"

Mezar-ı Şerif Başkonsolosu Alpay, törende yaptığı konuşmada, Türkiye Maarif Vakfı devraldığı okulların fiziki şartlarını düzeltmek ve eğitim kalitesini artırmak için elinden geleni yaptığını belirterek, "İçinde bulunduğumuz okul bu çalışmaların ve emeklerin bir örneğidir. Buradaki çocuklarımızın ve gençlerimizin öğrenim seviyelerini en üst seviyeye çıkarmak istediklerini, hep daha iyiyi hedeflediklerini görüyorum. Bu durum mutluluk verici. Türkiye eğitim tecrübesini Afganistan'a taşıyarak büyük imkanlar ve fırsatlar sunuyor. Türkiye'ye burslu olarak giden öğrencilerimiz oldukça kaliteli yükseköğrenim imkanlarına kavuşuyor. Okullarımızdaki tüm öğrencilerin, Afganistan'ın en başarılı öğrencileri olmaları, iyi bir üniversite eğitim almaları, gelecekte iyi yerlere gelmeleri hepimizin arzusudur. Öğrencilerimizle birlikte tüm velilerimizi de kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Mezar-ı Şerif Başkonsolosu Şevki Seçkin Alpay

"BİZ BU TOPRAKLARA SEVGİDEN BAŞKA TOHUM EKMEDİK"

Maarif Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Türkben de, Türkiye Maarif Vakfı olarak kendilerine emaneti olan çocukları en güzel şekilde yetiştirmek için Afganistan'ın kalkınması için çalıştıklarını söyledi. Türkiye'nin Afganistan'a karşı hem tarihi hem de kültürel bağları ve sorumlulukları olduğuna dikkat çeken Türkben, şöyle konuştu:"Biz Mevlana Celaleddin Belhi'nin "Biz bu topraklara sevgiden başka tohum ekmedik" sözünün bilinciyle bu topraklara geldik. Türkiye Maarif Vakfı bizzat Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kanunla kurulmuş bir vakıftır. Mevlana'nın dediği gibi yavrularımız pergelin sabit ayağını ülkelerine koyacak, diğer ayağıyla da dünyayı dolaşacak. Türkiye Maarif Vakfı'nın şu anda 32 ülkede 183 okulu ve 2 üniversite ile 17 yurdu eğitim devam etmektedir. Şunu bilin ki Türk milleti ve devleti Afgan halkının yanındadır. Öğrencilerimizi ve ailelerini mezuniyet için tebrik ediyorum."

Maarif Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Türkben

"TÜRKİYE'NİN DOSTU BİZİM DE DOSTUMUZDUR"

Vali Azizi de, İki ülke arasında resmi olarak imzalanan devir anlaşması sonrasında bölgelerindeki FETÖ iltisaklı okulların devir işlemlerini hızla başlattıklarını anlattı.

Oluşturulan devir komisyonu ile okulların devir sürecini başarıyla sonuçlandırdıklarını aktaran Vali Azizi, "Ardında da Türkiye Maarif Vakfı burada çalışmalarına başladı. Türkiye bizim dostumuzdur. Türkiye'nin dostu bizim dostumuz, Türkiye'nin düşmanı bizim düşmanımızdır. Şibirgan halkı ve tüm veliler yeni yönetimden yani Türkiye Maarif Vakfından oldukça memnun. Eğitim kalitesinin ve yüksek öğrenim imkanlarının artması bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor. Tüm mezun öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Onlar bizim geleceğimiz. Hayal ettiğimiz, daha iyi ve daha güzel olacak Afganistan inşallah onların eliyle büyüyecek ve gelişecek. Bundan hiçbir şüphemiz yok." diye konuştu.

"ÖĞRENCİLER MAARİF VAKFI LOGOSUNU GURURLA TAŞIYOR"

İl Eğitim Müdürü Yeşin ise, İki ülke arasında imzalanan devir anlaşmasına dayanarak kentte bulunan FETÖ ile iltisaklı okulları Türkiye Maarif Vakfına devrettiklerini değinerek süreci şöyle anlattı: "Öğrencilerimizin bugün burada Maarif Vakfı logosunu gururla taşıyor olduklarını görmek büyük mutluluk. Bu durum Maarif Vakfının kısa sürede gönüllere nasıl işlediğini, öğrencilere kendini nasıl sevdiğini gösteriyor. Afganistan ile Türkiye arasında tarihi, kültürel, etnik vb. birçok ortak bağ vardır. Cihan var olduğu müddetçe, iki ülke var olduğu müddetçe bu bağların kopmadan devam edeceğine inanıyorum. Öğrencilerimize artık daha fazla kişinin Türkiye'ye burslu olarak gideceğinin sözünü vermiştik. Şimdi öğrencilerimiz mezun oluyor. İnşallah sözümüzün gerçekleşeceğini umuyorum. Son olarak öğrencilerimize hiçbir zaman engellere takılmayın, bir olun beraber olun, geri kalmış olan vatanımızı bu durumdan kurtarın diyorum." şeklinde konuştu.

TÖRENDE RENKLİ ANLAR YAŞANDI

Yoğun katılımın olduğu törende, öğrenciler tarafından Türkçe şarkılar söylendi. Yerel sanatçılar tarafından yöresel müzik dinletisi gerçekleştirildi. Şenlik havasında geçen program, dereceye giren öğrencilere özel hediyelerin takdim edildiği diploma töreninin ardından, tüm öğrencilere ve velilere hediyeler sunulması, ikramlar yapılmasının ardından sona buldu.