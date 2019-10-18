Haberler » 3. Sayfa » Afganistan'daki patlamada ölü sayısı 62'ye yükseldi

Afganistan'daki patlamada ölü sayısı 62'ye yükseldi

Afganistan'da cuma namazı sırasında camide meydana gelen patlamada ölü sayısının 62'ye yükseldiği açıklandı.

18.10.2019 17:21Afganistan'daki patlamada ölü sayısı 62'ye yükseldi
Afganistan'da cuma namazı sırasında camide meydana gelen patlamada ölü sayısının 62'ye yükseldiği açıklandı.

Afganistan'ın Nangarhar kentinin güneyinde bulunan Haska Mina ilçesindeki bir camide bomba patladı. Camide meydana gelen patlamada ölü sayısının 62'ye yükseldiği açıklandı. Ölü sayısının artabileceği belirtilirken 100'den fazla kişinin yaralandığı açıklandı.

Nangarhar valisi Attaullah Khogyani, caminin içerisine yerleştirilmiş çok sayıda patlayıcının olduğunu belirtti. Patlamanın etkisiyle caminin tavanının çöktüğü öğrenildi. Bir görgü tanığı caminin tamamen yıkıldığını, cesetlerin enkazın altından çıkarılmaya çalışıldığını aktardı.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı. - KABİL

Afganistan, Nangarhar, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
18:25 Otomobille kafa kafaya çarpışan motosikletli yaralandı
18:26 Kamyonet ile duvar arasında sıkışan sütçü öldü
18:17 Evde çıkan yangında ölen 2 yaşındaki Yasin toprağa verildi
18:11 Amcasını öldürüp cesedini parçalayan sanığın yargılanmasına devam edildi
18:11 Eşini sokak ortasında vuran sanığın davasında karar
17:57 Jandarmadan tarihi eser operasyonu
17:42 Samsun'da FETÖ'den adliyeye sevk edilen 3 kişiye adli kontrol
18.10.2019 18:33:01