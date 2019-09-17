Haberler » Dünya » Haber

Afganistan'daki patlamalarda 46 kişi hayatını kaybetti

Afganistan'da Devlet Başkanı Eşref Ahmedzai'nin Çarikar şehrindeki seçim kampanyası sırasında ve Başkent Kabil'de meydana gelen ve Taliban'ın üstlendiği patlamalarda toplamda 46 kişi hayatını kaybetti, 68 kişi de yaralandı.

17.09.2019 17:24Afganistan'daki patlamalarda 46 kişi hayatını kaybetti
Afganistan'da Devlet Başkanı Eşref Ahmedzai'nin Çarikar şehrindeki seçim kampanyası sırasında ve Başkent Kabil'de meydana gelen ve Taliban'ın üstlendiği patlamalarda toplamda 46 kişi hayatını kaybetti, 68 kişi de yaralandı.
Afganistan haber ajansı Khaama'da yer alan habere göre, başkent Kabil'de Savunma Bakanlığı Personel Dairesi'ne yakın bir yerde gerçekleştirilen saldırıda 22 kişinin hayatını kaybetti, 38 kişi de yaralandı.
Öte yandan, Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani Ahmedzai'nin, Parvan bölgesinde yer alan Çarikar şehrinde seçim mitingi sırasında meydana gelen patlamada, 24 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi de yaralandı.
SALDIRILARI TALİBAN ÜSTLENMİŞTİ
Taliban sözcüsü Zabiullah Mujahid, başkent Kabil'de Savunma Bakanlığı Personel Dairesi'ne yakın bir yerde 'canlı bomba' tarafından gerçekleştirilen saldırının ve Ahmedzai'nin Çarikar şehrindeki seçim mitingi sırasındaki patlamanın sorumluluklarını üstlendiklerini duyurmuştu.



Afganistan, Kabil, Dünya

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Haberleri
19:49 Suudi Arabistan'da petrol tesislerine saldırı: ABD'ye göre füze ve İHA'lar İran'ın güneyinden kalktı
19:45 Adnan Oktar hakim karşısında: Tayyip Bey bizim evimize gelirdi, beni yakından tanır
19:45 Hindistan: Pakistan kontrolündeki Azad Keşmir'i de alacağız
19:42 Yanlış yere park eden sürücüye market çalışanlarından sürpriz
18:48 İspanya dünya basketbol şampyonluğunu kutluyor
18:45 Aramco'ya yapılan saldırı Türk ekonomisini nasıl etkiler?
18:45 Fransa Baş Hahamı'ndan Müslümanlara çağrı: Kur'an'ı 'eskide kalmış bir bakış açısıyla' yorumlamayın