22 Kasım 2018, 12:11
»»

Afganistan'daki Patlamanın Görüntüleri Ortaya Çıktı

- Afganistan'daki patlamanın görüntüleri ortaya çıktıKABİL - Afganistan'ın başkenti Kabil'de 2 gün önce 55 kişinin hayatını kaybettiği intihar saldırısının görüntüleri ortaya çıktı.

- Afganistan'daki patlamanın görüntüleri ortaya çıktı

KABİL - Afganistan'ın başkenti Kabil'de 2 gün önce 55 kişinin hayatını kaybettiği intihar saldırısının görüntüleri ortaya çıktı.
Afganistan'ın başkenti Kabil'de Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in doğum günü münasebetiyle bir düğün salonunda düzenlenen program sırasında 2 gün önce intihar saldırısı düzenlenmişti. Uranus düğün salonunda meydana gelen patlamada 54 kişi hayatını kaybetmiş 94 kişi de yaralanmıştı. Saldırı anının kamera kayıtlarında, Kuran-ı Kerim okunduğu sırada canlı bombanın kendisini patlattığı ve insanların korkuyla salondan kaçtığı görülüyor.
Afganistan'da son zamanlarda din adamlarını hedef alan Taliban, saldırıyla bağlantısı olmadığını açıklamıştı.
22 Kasım 2018 Perşembe 12:11