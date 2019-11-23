Haberler » Güncel » Afganistan'daki TMV kız lisesinde 'Bilim ve Kültür Şenliği' düzenlendi - Haber

Afganistan'daki TMV kız lisesinde "Bilim ve Kültür Şenliği" düzenlendi

Afganistan'ın başkenti Kabil'deki Afgan-Türk Okulları Kabil Uluslararası Kız Lisesinde "Bilim ve Kültür Şenliği" düzenlendi.

23.11.2019 15:42 | Son Güncelleme: 23.11.2019 15:42Afganistan'daki TMV kız lisesinde
'ın başkenti Kabil'deki Afgan-Türk Okulları Kabil Uluslararası Kız Lisesinde "Bilim ve Kültür Şenliği" düzenlendi.
Okul bahçesinde düzenlenen şenliğe, Türkiye Maarif Vakfı Afganistan Direktörü Şakir Voyvot, Kabil Eğitim Müdürü Ahmad Zamir Guvara, veliler ve öğrenciler katıldı.
Afgan-Türk Okulları Kabil Uluslararası Kız Lisesi Müdürü Duygu Elif Yalçın, şenliğin açılışındaki konuşmasında, öğrencilerin birbirleriyle kaynaşması ve yaptığı projeleri sergilemeleri amacıyla bu etkinliği düzenlediklerini söyledi.
Şenlikte, Türk ve Afgan yöresel lezzetleriyle biyoloji, kimya ve fizik dalında öğrencilerin yaptığı projelerin sergilendiğini ifade eden Yalçın, amaçlarının TEKNOFEST gibi uluslararası yarışmalara öğrenci yetiştirmek ve onları teşvik etmek olduğunu vurguladı.
Konuşmanın ardından protokol üyeleri, şenlik alanında açılan stantları gezdi.

Afganistan, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
18:18 Yahudiler "Sare Bayramı" nedeniyle Harem-i İbrahim Camisi'ne baskın düzenledi
18:16 - Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Özoral, Ahıska Türklerini Ziyaret Etti
18:15 Bakan Cahit Turhan Sakarya'da
18:14 Hayati Yazıcı: Okumak günlük hayatın bir parçası haline getirilmeli
18:14 Kılıçdaroğlu'ndan "Cumhurbaşkanlığımı ortaya koyuyorum" diyen Erdoğan'a yanıt: Senin her ortamda tartışmaya hazırım
17:54 Son Dakika: Kılıçdaroğlu'ndan, "Beştepe'ye giden CHP'li" iddialarıyla ilgili açıklama: CHP örgütüne yönelik ciddi kumpaslar var
17:21 Muharrem İnce, Beştepe iddialarıyla ilgili basın toplantısı yapacağını duyurdu
17:03 Numan Kurtulmuş'tan CHP'deki Muharrem İnce kriziyle ilgili açıklama: Burada esas mesele, Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP zihniyetidir
15:35 Amacına ulaşamadan yakalanan hırsız, üç gün önce evlendiği eşini tanımadı
15:15 Hastalara bakmak yerine kahvaltı yapan doktorlar, vatandaş kamerasında!
13:42 Ukraynalı akademisyen, canlı yayında Amerikalı gazeteciye saldırdı
11:24 70 milyon TL ikramiye isabet eden biletin sahibi ortaya çıktı! Ancak bileti kaybetmiş
23:45 Vatandaş, Bakan Kurum'a camide yerini vermedi: Burası Allah'ın evi
23.11.2019 18:19:03