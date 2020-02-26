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Afganistan'dan savaştan kaçtı sporla hayata tutundu

Ailesiyle birlikte savaş nedeniyle Afganistan'dan kaçarak Zonguldak'a yerleşen 14 yaşındaki genç yetenek Mahdi Rezai, atletizm ve futbol branşlarındaki başarısıyla dikkat çekiyor.

26.02.2020 13:35 | Son Güncelleme: 26.02.2020 13:35Afganistan'dan savaştan kaçtı sporla hayata tutundu
Ailesiyle birlikte savaş nedeniyle 'dan kaçarak 'a yerleşen 14 yaşındaki genç yetenek Mahdi Rezai, atletizm ve futbol branşlarındaki başarısıyla dikkat çekiyor.

Afganistan'dan savaş nedeniyle kaçan ve Türkiye'de Zonguldak'a ailesiyle yerleşen 14 yaşındaki Mahdi Rezai, başarı hikayesi ile görenleri hayrete düşürüyor. Kilimli Cumhuriyet Ortaokulu'nda okuyan Mahdi Rezai, öğretmenlerinin yönlendirmesiyle atletizm ve futbol branşına yönlendirildi. branşında bir çok yarışta birincilikler elde eden Rezai, atletizm branşındaki başarısının ardından futbolda da kendini gösterdi. Futbolda da okul takımı maçlarında oynadığı futbolla dikkatleri üzerine çeken Rezai, bir çok kulübün radarına girdi.

Süper Amatör Lig ekiplerinden Kilimli Belediyespor altyapı antrenörleri, Mehdi Rezai ile iletişime geçerek takıma kazandırmak için harekete geçti. Türkiye Futbol Federasyonu'nun onay verdiği takdirde genç yetenek Rezai, Kilimli Belediyespor forması giyecek. - ZONGULDAK

Afganistan, Zonguldak, Atletizm, Spor

Kaynak: İHA

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