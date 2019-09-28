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Afganistan halkı cumhurbaşkanını seçiyor
28.09.2019 10:54
Dünya
Kaynak: DHA
Trump, Ruhani'nin açıklamalarına yanıt verdi
Rusya'da evin balkonunda sigara içmek yasaklanıyor
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12:39
Boris Johnson - İngiltere Başbakanı hakkında cezai soruşturma açılıp açılamayacağı incelenecek
12:03
Artvin'de sel felaketi: Dereler taştı, yollar kapandı
12:01
Artvin'de sel felaketi: Dereler taştı, yollar kapandı
11:56
Rus siha'sı ohotnik, su-57 ile birlikte uçtu
11:39
KKTC Dışişleri Bakanı Özersay: Kapalı Maraş ile statükoya çomak soktuk
11:31
Dik baktı, direğe çarptı
11:15
KKTC Dışişleri Bakanı Özersay: Kapalı Maraş ile statükoya çomak soktuk
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