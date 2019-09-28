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Afganistan halkı cumhurbaşkanını seçiyor

28.09.2019 10:54Afganistan halkı cumhurbaşkanını seçiyor


Dünya

Kaynak: DHA

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