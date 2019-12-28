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Afganistan hükümetinden Taliban'a ateşkes çağrısı

Afganistan hükümeti, Taliban ile en kısa zamanda barış görüşmelerine başlayarak ateşkes istediğini duyurdu.

28.12.2019 13:32 | Son Güncelleme: 28.12.2019 13:32 Afganistan hükümetinden Taliban'a ateşkes çağrısı
hükümeti, Taliban ile en kısa zamanda barış görüşmelerine başlayarak ateşkes istediğini duyurdu.
Afganistan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Server Danış, başkent Kabil'de katıldığı bir törende yaptığı konuşmada, Taliban ile Afganistan hükümeti arasında barış görüşmelerinin en kısa zamanda başlamasını istediklerini söyledi.

Danış, "Taliban ile Afgan hükümeti arasında barış görüşmelerinin başlamasıyla ateşkes yapılmasını istiyoruz." dedi.
Barış konusunda Afgan siyasetçiler arasında fikir birliği olması gerektiğini ifade eden Danış, bu sayede görüşmelerin güçlü bir iradeyle iyi sonuçlar vereceğini belirtti.
Trump müzakereleri durdurmuştu

ABD Başkanı Donald Trump, ABD ile Taliban arasında Aralık 2018'den bu yana devam eden barış müzakerelerini, 5 Eylül'de Afganistan'daki ABD askerlerine düzenlenen ve Taliban'ın üstlendiği bombalı saldırı üzerine iptal etmişti.

Görüşmelerin askıya alınmasından sonra Taliban bu kez de barış görüşmelerini sürdürmek için çözüm yolunu Rusya'da aramış ve başkent Moskova'ya heyet göndermişti.

Barış görüşmeleri süreci

Gani yönetimindeki hükümet için büyük tehdit unsuru olan Taliban örgütü, ülkenin birçok bölgesinde hakimiyetini koruyor.

Hükümetin geçen yıllarda Taliban ile barış görüşmelerine başlamak için defalarca girişimde bulunması ve bu kapsamda Barış Konseyi kurmasına rağmen henüz sonuç alınamadı.

Eski Cumhurbaşkanı Hamid Karzai döneminde, Afganistan yönetimi ile Taliban arasındaki temasların Katar'ın başkenti Doha'da, Haziran 2013'te yapılması planlanıyordu ancak Taliban'ın ofise "Afganistan İslam Emirliği" yazan tabela ve kendi bayrağını asması üzerine, Afganistan hükümeti müzakerelerden vazgeçmişti.

Ofis, bir ay geçtikten sonra kapanmış ve barış müzakereleri askıya alınmıştı.

Afganistan, Güncel

Kaynak: AA

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