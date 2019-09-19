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Afganistan hükümetine ABD kaynaklarını şeffaf yönetemediği suçlaması

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Afganistan hükümetini ABD kaynaklarını şeffaf yönetememekle suçlayarak bu ülkenin enerji altyapı projesine aktarılması planlanan 100 milyon doların geri çekildiğini açıkladı.

19.09.2019 18:34Afganistan hükümetine ABD kaynaklarını şeffaf yönetemediği suçlaması
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Afganistan hükümetini ABD kaynaklarını şeffaf yönetememekle suçlayarak bu ülkenin enerji altyapı projesine aktarılması planlanan 100 milyon doların geri çekildiğini açıkladı.
Pompeo, yaptığı yazılı açıklamada, enerji altyapı projesine, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani hükümeti vasıtasıyla aktarılması planlanan 100 milyon doların, "Afganistan hükümetinin, ABD yönetiminin kaynaklarını şeffaf biçimde yönetmekteki yetersizliği" nedeniyle geri çekildiğini bildirdi.
Mike Pompeo öte yandan Afganistan'ın güneyindeki beş trafo merkezi ve nakil hatlarını içeren projenin tamamlanacağını kaydetti.
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ayrıca Afganistan'da 28 Eylül'de "güvenilir ve şeffaf bir cumhurbaşkanı seçimi" yapılması çağrısında bulundu.
Afganistan'da, 2014 yılında yapılan cumhurbaşkanı ve geçen seneki parlamento seçimlerinde hile yapıldığı iddiaları gündeme gelmişti.

Amerika Birleşik Devletleri, Mevlüt Çavuşoğlu, Afganistan, Güncel

Kaynak: AA

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