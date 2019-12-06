Haberler » Güncel » Afganistan'ın Ankara Büyükelçisi, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Haber

Afganistan'ın Ankara Büyükelçisi, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Afganistan'ın Ankara Büyükelçisi Abdurrahim Seyitcan, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

06.12.2019 22:36 | Son Güncelleme: 06.12.2019 22:36Afganistan'ın Ankara Büyükelçisi, AA'nın
'ın Büyükelçisi Abdurrahim Seyitcan, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
AA foto muhabirlerinin ve muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Büyükelçi Seyitcan, "", "yaşam" ve "" kategorilerinde 3 fotoğraf için oy kullandı.
Seyitcan, haber kategorisinde Mustafa Hassona'nın "Gazze'de enkazlar arasında iftar", yaşam kategorisinde Cem Genco'nun "Kendi engelini unuttu evladına şifa arıyor", spor kategorisinde ise Hüseyin Yıldız'ın "Çıldır Gölü'nde kış şöleni" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.
Seyitcan, yarışmayı överek "Fotoğraflar yoluyla dünyaya çok güzel mesajlar ulaştırıyorsunuz." dedi.

Anadolu Ajansı, Afganistan, Ankara, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

23:36 Bağdat'ta göstericilere açılan ateş sonucu ölenlerin sayısı 16'ya yükseldi - Haber
23:35 Ersun Yanal: "Biz hep birlikteyiz" - Haber
23:35 TSK için üretilen nano teknoloji kamuflaj kıyafetlerini çalan 3 hırsız tutuklandı - Haber
23:33 Nobel ödüllü yazar Handke'den Srebrenitsa sorularına küstah yanıt - Haber
23:30 TSK için üretilen nanoteknolojik kumaşları çalan suç örgütüne operasyon - Haber
23:24 Nihal Olçok'tan soyadı açıklaması: Elbette Olçok soyadını kullanacağım, ben bir şehit annesiyim - Haber
22:49 Türk Konseyi 3. Gençlik Festivali İstanbul'da gerçekleştirildi - Haber
22:46 'Dur' ihtarına uymayıp kaçarken kaza yaptı, otomobilinden cephanelik çıktı - Haber
20:30 Tartıştığı şahsı sokak ortasında öldürdü: Dehşet anları kamerada - Haber
20:25 Okul koridorunda dehşet! Arkadaşı ile kavga eden öğrenci okula silahla geldi - Haber
6.12.2019 23:38:13