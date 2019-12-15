Haberler » 3. Sayfa » Afganistan'ın Belh Sağlık Müdürü'nün oğlunun cenazesi ailesine teslim edildi - Haberler

Afganistan'ın Belh Sağlık Müdürü'nün oğlunun cenazesi ailesine teslim edildi

TEM Otoyolu'nda sabaha karşı motor kazasında hayatını kaybeden Afganistanlı gencin cenazesi yakınlarına teslim edildi.

15.12.2019 16:58 | Son Güncelleme: 15.12.2019 17:03Afganistan'ın Belh Sağlık Müdürü'nün oğlunun cenazesi ailesine teslim edildi
TEM Otoyolu'nda sabaha karşı motor kazasında hayatını kaybeden Afganistanlı gencin cenazesi yakınlarına teslim edildi. Cenazenin konsolosluk işlemleri sonrasında uçakla Afganistan'a gönderileceği öğrenildi.

TEM Otoyolu'nda sabah saat 04.30 sıralarında meydana gelen motor kazasında Afganistanlı 18 yaşındaki Mir Shahzed Rabi hayatını kaybetmişti. Afganistan'ın Belh şehrinin sağlık müdürü olan Mirveys Rabi'nin oğlu olduğu öğrenilen gencin cenazesi Adli Tıp Kurumuna kaldırılmıştı. Mir Shahzed Rabi'nin cenazesi, işlemlerin tamamlanmasının ardından ablası ve eniştesi tarafından teslim alındı. Gencin ölüm haberini alan okul arkadaşları da Adli Tıp Kurumuna gelerek gözyaşlarına boğuldu.

Cenazenin Arnavutköy Mezarlıklar Müdürlüğüne bağlı gasilhaneye kaldırıldığı ve konsolosluktaki işlemlerin tamamlanmasının ardından uçakla Afganistan'a gönderileceği öğrenildi. - İSTANBUL

TEM Otoyolu, Afganistan, Sabah, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

18:37 Hatay'da göçmen kaçakçısı 1 kişi tutuklandı - Haberler
18:36 Zonguldak'ta sanayi sitesindeki silahlı kavga olayına 1 tutuklama - Haberler
18:31 Seyir halindeki tıra çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı - Haberler
18:30 Balıkçılar Çarşısı'nda yangın - Haberler
18:28 Destici'den, bütçe görüşmelerindeki "katliam, soykırım, işgal" sözlerine tepki - Haberler
17:55 Boşanan çiftin aileleri kavga etti: 12 yaralı - Haberler
17:06 Nepal'de, dini etkinlikten dönenleri taşıyan otobüs şarampole yuvarlandı! 14 ölü, 16 yaralı - Haberler
16:42 Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde maden ocağında göçük: 30 ölü - Haberler
16:20 "Sahneye neden çağırmadın" cümlesiyle başlayan cinayetlerin sanıklarına ceza yağdı - Haberler
15:57 "İntihar etti" denilerek dosyası kapatılan genç kadının tırnaklarından, ayrıldığı erkek arkadaşının DNA'sı çıktı, dosya yeniden açıldı - Haberler
15.12.2019 18:47:47