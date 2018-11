Afganistan'ın İlk Gezici Kütüphanesi Çocuklara Kitap Sevgisini Aşılıyor

27 Kasım 2018 Salı 15:19



SAYED KHODABERDİ SADAT - Afganistan 'ın başkenti Kabil sokaklarında hizmet veren "Ceviz" isimli gezici kütüphane, çocuk ve gençlere kitap sevgisini aşılamayı amaçlıyor.Kütüphanenin yöneticisi Firişte Kerim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gezici kütüphanede 500'den fazla kitap bulunduğunu kaydetti.Kabil sokaklarını gün boyunca gezen otobüsün, kitap okumak isteyen herkese açık olduğunu dile getiren Kerim, genç kuşakların kitap okuma kültürüyle yetiştirilmesi gerektiğini vurguladı.Afganistan'ın ilk gezici kütüphanesini kurduklarını belirten Kerim, otobüslerine, ceviz anlamına gelen Farsça "Çaharmagz" adını verdiklerini söyledi.Cevizin, insan beynine benzemesi nedeniyle otobüse bu ismi verdiklerine dikkati çeken Kerim, hedeflerinin, kitap okuma yoluyla gençlerin beynini güçlendirmek olduğunu ifade etti.Kerim, çocuk ve gençlerin kütüphaneye ilgisinin sevindirici olduğunu dile getirerek, her gün yaklaşık 200 kişinin kitap okumak için kütüphaneyi ziyaret ettiğini altını çizdi.Kerim, faaliyete geçmesinden bu yana yaklaşık 20 bin kişinin kitap okumak için kütüphaneye geldiğini belirtti.Kütüphane farklı kentlerde de kurulacakAfganistan'da özellikle gençlere hitap eden bir kütüphane bulunmadığını anlatan Kerim, "Bu boşluğu doldurmak, gençleri kitap okumaya teşvik etmek ve çocukları cesaretlendirmek için bu hizmeti hayata geçirdik. Kütüphaneye gelen her öğrenci günde en az bir küçük kitabı bitiriyor." dedi.Öğrencilerin ayrıca kütüphanede arkadaşlık ortamları oluşturduklarını söyleyen Kerim, öğrencilerin satranç da oynadığını, bu sayede zekalarını da geliştirdiklerini bildirdi.Halktan olumlu tepkiler aldıklarını kaydeden Kerim, "Gelen olumlu tepkiler ve neticeler doğrultusunda farklı kentlerde de Ceviz otobüsünün faaliyete girmesini planlıyoruz." diye konuştu.Ceviz kütüphanesine her gün biniyorÖğrenci Sultan Muhammed Haşimi ise seyyar kütüphaneye her gün gelerek kitaplardan faydalandığını kaydetti.Okullarında yeterli sayıda olmadığı için kitap okuyamadıklarını aktaran Kerim, bu nedenle Ceviz'in çok yararlı olduğunu söyledi.Nüfusu 5 milyondan fazla olan Kabil'de sadece 12 kütüphane bulunuyor. Ancak kütüphanelerdeki kitap sayısı yeterli ölçüde değil.