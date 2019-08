Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Terörle uzun yıllardır mücadele eden bir ülke olarak yurt içinde ve yurt dışında mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Eli kanlı terör örgütü PKK'ya yönelik Kıran Operasyonu'nu yürüten askerlerimize ve güvenlik güçlerimize muvaffakiyetler diliyorum." dedi.Oktay, Sheraton Otel'de düzenlenen Afganistan Milli Günü Resepsiyonu'nda yaptığı konuşmada, dost ve kardeş ülke Afganistan'ın bağımsızlığını kazanmasının 100. yıl dönümünde Afganistan vatandaşlarıyla bir arada olmaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi.Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Türkiye ve Afganistan dostluğunun daima destekçisi olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ve kutlama dileklerini katılımcılara iletti.Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Haluk Dursun'un vefat haberini akşam saatlerinde üzüntüyle öğrendiklerini aktaran Oktay, "Ülkemiz çok değerli bir kültür insanını, kıymetli bir akademisyeni ve fedakar bir devlet adamını kaybetmiştir. Haluk Dursun'a Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Mekanı cennet olsun." diye konuştu.İki gün önce Kabil'de bir düğünden de acı haber aldıklarını hatırlatan Oktay, gerçekleşen intihar saldırısında hayatını kaybeden 63 kişiye Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.Bu menfur terör saldırısının yalnızca bir düğünü değil, Afgan halkının barışını ve istikrarını hedef aldığını vurgulayan Oktay, "Vicdanı, dili, dini olmayan hain terörün her türlüsünü buradan bir kez daha lanetliyor, tüm Afgan halkına taziyelerimi iletiyorum. Terörle uzun yıllardır mücadele eden bir ülke olarak yurt içinde ve yurt dışında mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Bu vesileyle, eli kanlı terör örgütü PKK'ya yönelik Kıran Operasyonu'nu yürüten askerlerimize ve güvenlik güçlerimize muvaffakiyetler diliyorum." ifadelerini kullandı."Afgan kardeşlerimizin ülkemize verdiği destek unutulmaz"Oktay, Türkiye ve Afganistan'ın en zor zamanlarda birbirine destek olan dost iki ülke olduğunu ifade etti.Kökleri yüzyıllara dayanan bu dostluğun her geçen gün güçlendiğini ve gücünü karşılıklı dayanışmadan aldığını anlatan Oktay, sözlerini şöyle sürdürdü:"Kadim ilişkilerimiz Hz. Mevlana Celaleddin Rumi gibi ortak manevi pınarlardan beslenmektedir. Milli Mücadelemiz sırasında Afganistan, TBMM Hükümetini tanıyan ilk devletlerden birisi olmuştur. Kabil'de açılan ilk büyükelçiliğin de Türk Büyükelçiliği olması, ilişkilerin şimdi olduğu gibi geçmişte de yakın ve mükemmel seviyede olduğunun göstergesidir. Afganistan'ın 19 Ağustos 1919 tarihinde bağımsızlığını kazanması milli mücadeleye manevi destek vermiştir ve Gazi Mustafa Kemal ile Emanullah Han arasındaki yakın ilişkiler iki ülke dostluğunda ayrı bir yere sahip olmuştur. Kurtuluş Savaşı sırasında Afganistanlı kardeşlerimizin ülkemize verdiği destek ve gösterdiği fedakarlık unutulmazdır. Türkiye, dost ve kardeş Afganistan ile dayanışmasını Cumhuriyetin ilk yıllarından beri Afganistan'da görev yapan doktorlarımız, subaylarımız ve öğretmenlerimiz vasıtasıyla göstermektedir. Geçmişten bu yana var olan bu güçlü bağlar, Afganistan'da barışın ve güvenliğin sağlanması için bizlere sorumluluk yüklemektedir."Oktay, Afganistan'ın her köşesinde asla din, mezhep ya da köken ayrımı yapmadan yanında olmanın mücadelesi içinde olduklarını belirtti.Çabaların Afganistan'da güvenlik ve istikrarın desteklenmesine, kalkınmaya katkıda bulunulmasına ve özellikle Afganistan'a yönelik iş birliğinin tesis edilmesine yoğunlaştığına dikkati çeken Oktay, güvenlik alanında, Afgan asker ve polislere yönelik eğitim programlarının devam ettiğini söyledi.Ayrıca kalkınma destekleriyle Afganistan'da özellikle eğitim ve sağlık alanında kapasite gelişimini desteklemeye öncelik verdiklerini anlatan Oktay, Türk Hava Yolları başta olmak üzere özel sektörün de bu çabalara katkı sağladığını dile getirdi."Bayraklarımız yan yana dalgalanmaya devam edecek"Türk Silahlı Kuvvetlerinin Afganistan'daki varlığının, Afganistan'a verilen önemin ve karşılıklı dayanışmanın en somut göstergesi olmaya devam ettiğini vurgulayan Oktay, şunları kaydetti:"Ülkemiz, Kararlı Destek Misyonu kapsamında Kabil Çerçeve Ülke ve Kabil Havalimanı sorumluluklarını yerine getirmeyi sürdürmektedir. Bundan sonra da bayrağımız Afganistan'da kardeşliğimiz ve barış için, Afganistan bayrağıyla yan yana dalgalanmaya devam edecektir. Afganistan'da kalıcı barışın sağlanması tüm Afgan kardeşlerimiz arasında mutabakata varılmasının, bölge ülkeleri ve uluslararası toplumun Afganistan'da mutabakatı desteklemesiyle sağlanacağına inanıyorum. Temennimiz bu sonuca en kısa sürede ulaşılmasıdır. Bu süreçte Türkiye olarak kadim dostumuz Afganistan'da kalıcı barış ve istikrarın sağlanması için üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz. FETÖ iltisaklı 12 okulun geçtiğimiz ay içinde tamamıyla Maarif Vakfı'na devredilmiş olmasını memnuniyetle karşıladığımızı özellikle vurgulamak isterim. Yaklaşan yeni eğitim döneminde bu okullarda öğrenim görecek tüm öğrencilere başarılar diliyorum. Ülkelerimiz arasındaki derin bağların, önümüzdeki dönemde halklarımızın ortak çıkarları temelinde her alanda daha da gelişmesini temenni ediyorum. Bu vesileyle geçmiş Kurban Bayramınızı ve kardeş Afganistan'ın bağımsızlığının 100.yılını bir kez daha gönülden kutluyor hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum."Konuşmanın ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, resepsiyona katılan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Afganistan'ın Ankara Büyükelçisi Abdul Rahim Sayed Can ile sohbet etti.