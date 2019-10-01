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Afganistan Türklerinin lideri için gıyabi cenaze namazı

Afganistan Türklerinin lideri ve eski milletvekili olan, 77 yaşında hayatını Abdülkerim Mahdum için Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde gıyabi cenaze namazı kılındı.

01.10.2019 15:58Afganistan Türklerinin lideri için gıyabi cenaze namazı
Afganistan Türklerinin lideri ve eski milletvekili olan, 77 yaşında hayatını Abdülkerim Mahdum için Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde gıyabi cenaze namazı kılındı.
İlçedeki Türkmen Camisi'nde kısa süre önce döndüğü memleketi Afganistan'ın Cüzcan vilayetinin Kızılayak köyünde hayatını kaybeden Mahdum için gıyabi cenaze namazı kılındı.
Gıyabi cenaze namazına katılan Yeşilyurt Kaymakamı Muhammed Said Baytok, Yeşilyurt Belediye Başkanı Muhsin Yılmaz, Mahdum'un oğlu, Anadolu Ajansından emekli Osman Mahdum'a başsağlığı diledi.
Mevlitin ardından katılımcılara yemek ikram edildi.

Afganistan, Yeşilyurt, Tokat, Güncel

Kaynak: AA

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