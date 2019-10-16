Haberler » Güncel » Afganistan Türkmenlerinden Barış Pınarı Harekâtına dua

Afganistan Türkmenlerinden Barış Pınarı Harekâtına dua

İhlas Vakfı, Afganistan'ın Şibirgan şehrinde hayırseverlerin yardımları ile Kur'an-ı Kerim kursu, medrese ve su kuyusu açtı.

16.10.2019 09:21Afganistan Türkmenlerinden Barış Pınarı Harekâtına dua
İhlas Vakfı, Afganistan'ın Şibirgan şehrinde hayırseverlerin yardımları ile Kur'an-ı Kerim kursu, medrese ve su kuyusu açtı.

'Kamu Yararına Çalışan Vakıf' statüsü kazanan İhlas Vakfı başta Afrika ülkeleri olmak üzere onlarca ülkeye hayırseverlerin yardımlarını ulaştırmaya devam ediyor. Bu kapsamda iç savaş sebebi ile yokluk ve yoksulluğun hat safhada olduğu Afganistan'ın Şıbırgan şehrinde hayırseverlerin katkıları ile Kur'an-ı Kerim Kursu, Medrese ve Su Kuyusu dua ile hizmete açıldı.

Medrese talebelerinden Türk Ordusuna dua

Müderris Abdülhakim Mahdum, Kur'an-ı Kerim Kursu, Medrese ve Su Kuyusunun açılışı esnasında yaptığı konuşmada Türk Ordusunun Suriye'nin kuzeyinde başlattığı Barış Pınarı Harekatı sebebi ile Mehmetçiğin muzaffer, mansur ve muvaffak olması ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için yaptığı duaya masum medrese talebeleri hep bir ağızdan amin dediler.

Abdülhakim Mahdum duanın devamında Afganistan'da su kuyusu, medrese ve Kur'an kursunun açılmasına destek veren hayırseverlere teşekkür etti. - İSTANBUL

Afganistan, İhlas, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
10:22 Erzurum merkezli uyuşturucu operasyonu
10:22 Bitlis merkezli terör operasyonu: 6 gözaltı
10:16 Mezitli'nin şampiyon kadınları TBMM'de
10:17 Kahraman şehidin babası: "Hiçbirini Fethi'den ayırt etmiyorum"
10:22 Havadan tespit edilen 105 göçmen yakalandı
10:21 İSTANBUL İŞ DÜNYASINDAN BARIŞ PINARI HAREKATI'NA DESTEK (1)
10:21 Japonların çay seremonisindeki yeşil çay pudrası, Türkiye'de üretildi
16.10.2019 10:23:00