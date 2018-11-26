Afganistan Uyruklu 21 Mülteci Yakalandı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde sahilde Yunanistan'a kaçmak için hazırlık yapan 21 mülteci yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretine yönelik yapılan müşterek operasyonda, Edremit Altınoluk Mahallesi Edremit-Çanakkale Devlet kara yolu kenarında bulunan Antandros ören yerinin sahil kısmında 11 erkek, 7 kadın ve 5'i çocuk 21 Afganistan uyruklu mülteci ile J.A. isimli organizatör yakalandı. İnsan kaçakçılığı olayıyla ilgili organizatör ve mülteciler hakkında işleme başlandı. - BALIKESİR
Edremit,Yunanistan,Balıkesir
26 Kasım 2018 Pazartesi 12:10