Afganistan Uyruklu 21 Mülteci Yakalandı

26 Kasım 2018 Pazartesi 12:10



26 Kasım 2018 Pazartesi 12:10

Balıkesir'in Edremit ilçesinde sahilde Yunanistan'a kaçmak için hazırlık yapan 21 mülteci yakalandı.Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretine yönelik yapılan müşterek operasyonda, Edremit Altınoluk Mahallesi Edremit-Çanakkale Devlet kara yolu kenarında bulunan Antandros ören yerinin sahil kısmında 11 erkek, 7 kadın ve 5'i çocuk 21 Afganistan uyruklu mülteci ile J.A. isimli organizatör yakalandı. İnsan kaçakçılığı olayıyla ilgili organizatör ve mülteciler hakkında işleme başlandı. - BALIKESİR