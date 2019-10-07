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Afganistan uyruklu 38 düzensiz göçmen yakalandı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde jandarma 38 düzensiz göçmen yakaladıEdinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı KOM Şube Müdürlüğü, Narlı Jandarma Karakol Komutanlığı ve Altınoluk Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, E-87 kara yolu üzerinde iki araçta kontrol yaptı.

07.10.2019 10:38Afganistan uyruklu 38 düzensiz göçmen yakalandı
Balıkesir'in Edremit ilçesinde jandarma 38 düzensiz göçmen yakaladı

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı KOM Şube Müdürlüğü, Narlı Jandarma Karakol Komutanlığı ve Altınoluk Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, E-87 kara yolu üzerinde iki araçta kontrol yaptı. Yapılan kontrollerde, araç içerisinde 11 yetişkin erkek, 13 yetişkin kadın ve 14 çocuk toplam 38 Afganistan uyruklu şahıs ve araç şoförü F.A., öncü olduğu tespit edilen H.K., E.Ö. ve A.A. isimli şahıslar yakalandı. Nöbetçi cumhuriyet savcısının talimatı ile soruşturma başlatıldı. F.A, H.K, E.Ö ve A.A. gözaltına alındı. - BALIKESİR

Balıkesir, Jandarma, Edremit, Narlı, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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