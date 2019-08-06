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Afganistan uyruklu 40 düzensiz göçmen yakalandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde Yunanistan'ın Midilli (Lesvos) Adasına yasa dışı yollardan gitmek isteyen 40 Afgan düzensiz göçmen Jandarma tarafından yakalandı.

06.08.2019 12:01 Afganistan uyruklu 40 düzensiz göçmen yakalandı
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde Yunanistan'ın Midilli (Lesvos) Adasına yasa dışı yollardan gitmek isteyen 40 Afgan düzensiz göçmen Jandarma tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı Ayvalık İlçe Jandarma unsurlarınca Ayvalık ilçesi Küçükköy Mahallesi Hakkı Bey Yarımadası Ceylan Sitesi mevkinde bulunan ormanlık alan içerisinde yasadışı yollarla ülkeden çıkış yapma hazırlığında olan 40) Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.

Adli makamların talimatıyla organizatör M.H. isimli şüpheli hakkında işlem başlatıldı. - BALIKESİR

Afganistan, Balıkesir, Jandarma, Ayvalık, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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