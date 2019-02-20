Afganistan Uyruklu Anne ve 2 Çocuğunun Ölü Bulunması

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Konya'da Afganistan uyruklu anne ve 2 çocuğunun evlerinde av tüfeğiyle öldürülmesine ilişkin aranan zanlı kocanın kimliği belirlendi.Merkez Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi Okçu Sokağı'ndaki bir evde Afganistanlı kadın ile 2 çocuğunun ölü bulunması üzerine polis ekiplerinin başlattığı soruşturma sürüyor.Şüphelinin Ankara'ya gittiğinin belirlenmesinin ardından oluşturulan özel ekip, zanlının Türkiye'ye 2016'da geldikten sonra Konya başta olmak üzere farklı illerde yaşadığını ancak Göç İdaresi Müdürlüğüne giderek kayıt yaptırmadığını tespit etti.Ailenin bugüne kadar ikamet ettiği mahallelerde yapılan araştırmalar sonucunda, şüphelinin oğlunun trafik kazası geçirdiği belirlendi. Bunun üzerine hastane kayıtlarından ailenin kimliği saptandı.Kayıtlara göre, Afganistan'ın Kunduz kentinden gelen aileden şüphelinin isminin Abdullah Qudusi (28), ölü bulunan eşinin isminin Shakila (37) çocuklarının isminin ise Navid (8) ve Maryam (3) olduğu belirlendi.Konya Emniyet Müdürlüğünce Abdullah Qudusi'nin kimlik bilgileriyle fotoğrafları 81 ilin emniyet müdürlüklerine gönderildi.Ayrıca dosyası İnterpol'e gönderilen Abdullah Qudusi'nin kırmızı bültenle aranması için de başvuru yapıldı.OlayMerkez Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi Okçu Sokağı'ndaki bir eve 27 Ocak'ta ihbar üzerine giden polis, Afganistan uyruklu bir kadın ile 2 çocuğunu ölü bulmuştu. İncelemeler sonunda anne ile 5 ve 10 yaşlarındaki çocuklarının av tüfeğiyle öldürüldüğü belirlenmişti.Ailenin Hüseyin Çubukçu'ya ait çiftlikte çobanlık yaptığı tespit edildikten sonra polis, öldürülen kadının eşini aramaya başlamıştı.