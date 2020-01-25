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Afganistan uyruklu cezaevi firarisi sahte kimlikle yakalandı

Cezaevinden kaçan Afganistan uyruklu hükümlü, Zeytinburnu'nda yakalandı.

25.01.2020 16:54 | Son Güncelleme: 25.01.2020 16:55
Cezaevinden kaçan uyruklu hükümlü, 'nda yakalandı.
İlçede uygulama yapan polis ekipleri, şüphelendikleri bir kişiyi durdurarak kimlik kontrolü yaptı.
Sahte kimlik taşıdığı anlaşılan şüphelinin, cinayetten hükümlü bulunduğu cezaevinden bir süre önce firar eden Faizullah Rasoli (37) olduğu tespit edildi.
Rasoli'nin parmak izi kontrolünü de yapan ekipler, firari hükümlünün daha önce 4 farklı sahte kimlik kullanarak yakalanmaktan kurtulduğunu belirledi.
Faizullah Rasoli, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Afganistan uyruklu cezaevi firarisi sahte kimlikle yakalandı

Zeytinburnu, Afganistan, Polis, Güncel

Kaynak: AA


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