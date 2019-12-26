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Afganistan uyruklu uyuşturucu satıcısı tutuklandı

Karaman'da uyuşturucu sattığı iddia edilen Afganistan uyruklu şüpheli, tutuklandı.

26.12.2019 19:03 | Son Güncelleme: 26.12.2019 19:05
'da uyuşturucu sattığı iddia edilen uyruklu şüpheli, tutuklandı.
Karaman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Afganistan uyruklu Muhammed K'nin kentte uyuşturucu madde ticareti yaptığı yönünde bilgi aldı.
Çalışma başlatan ekipler, şüpheliyi takibe aldı. Ekipler Muhammed K.'yi il dışından getirdiği eroini satmaya çalışırken düzenlenen operasyonla yakaladı.
Gözaltına alınan Muhammed K. İl Emniyet Müdürlüğündeki sorgusunun ardından adliyeye getirildi.
Savcılıktaki ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen şüpheli, tutuklandı.
Afganistan uyruklu uyuşturucu satıcısı tutuklandı

Afganistan, Karaman, Güncel

Kaynak: AA


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