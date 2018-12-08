Afganistan Yanlışlıkla Kendi Askerlerini Vurdu: 7 Ölü

Afganistan
'ın Uruzgan vilayetine bağlı Çinartu ilçesinde Taliban'a karşı düzenlenen hava harekatında yanlışlıkla Afgan güvenlik güçlerinin vurulması sonucu 7 asker hayatını kaybetti.
Konuyla ilgili gazetecilere açıklama yapan Çinartu Kaymakamı Faiz Muhammed, güvenlik güçlerinin ilçede birkaç gündür Taliban'a karşı operasyon düzenlediğini söyledi.
Afgan Hava Kuvvetleri tarafından dün akşam bölgede düzenlenen hava operasyonunda yanlışlıkla güvenlik güçlerinin hedef alındığını aktaran Muhammed, olayda 7 askerin yaşamını yitirdiğini ifade etti.
Muhammed, 6 askerin de olayda yaralandığını, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını belirtti.
08 Aralık 2018 Cumartesi 15:42