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Afganistanlı çobandan Milli Dayanışma Kampanyası'na duygulandıran destek

Kars'ın Selim ilçesinde çobanlık yapan Afganistanlı Sadık Uzbek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na 200 lira destek verdi.

11.04.2020 16:48 | Son Güncelleme: 11.04.2020 16:48
Afganistanlı çobandan Milli Dayanışma Kampanyası'na duygulandıran destek
Kars 'ın Selim ilçesinde çobanlık yapan Afganistanlı Sadık Uzbek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na 200 lira destek verdi.
Tozluca köyünde çobanlık yapan Uzbek'in, Selim Belediyesine giderek Milli Dayanışma Kampanyası'na destek olmak için görevlilerle yaptığı diyalog, belediye personelinin cep telefonu kamerasına yansıdı.
Görüntüde bir görevlinin, bir ihtiyacının olup olmadığını sorması üzerine Uzbek, "Devlet için yardım vermeye geldim ve 200 lira bağışlayacağım. İhtiyacım olsun, olmasın yine para vereceğim. Kendimin bir çaresini bulurum sıkıntı değil, Allah büyük." ifadelerini kullandı.
Belediye Başkanı Coşkun Altun da Sadık Uzbek'in davranışından dolayı duygulandığını ifade ederek desteğinden dolayı teşekkür etti.

Kaynak: AA

Etiketler: Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Recep Tayyip Erdoğan, Selim, Kars, Güncel
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