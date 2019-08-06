Afganistanlı kaçak göçmene darp iddiası

Bulgaristan
tarafından darp edilen 1 göçmen zorla Türkiye
'ye gönderildi.
Alınan bilgiye göre; Kırklareli Demirköy
ilçesine bağlı Avcılar köyünde 55. Mekanize Piyade Tugayı 5.Hudut Tabur Komutanlığı denetimleri sırasında darp edilen 1 göçmen yakalandı. 5 ay kadar önce yasadışı yollarla Türkiye'ye giriş yaptığını, yasadışı yollardan Bulgaristan sınırını geçtiğini, Bulgaristan polisine yakalandığını, değerli eşyaların alınıp darp edildikten sonra Türkiye'ye geri gönderildiğini beyan etti. Pehlivanköy G.G.M.'ye teslim edildi. - KIRKLARELİ