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Afganistanlı Türkmen kadın Mevlit Kandili'nde börek dağıttı - KABİL

Afganistan'ın başkenti Kabil'de zor koşullarda yaşayan Türkmen Nuriye Şerifi, Mevlit Kandili'ni çevresindekilere börek dağıtarak kutladı.

09.11.2019 19:30 | Son Güncelleme: 09.11.2019 19:34
'ın başkenti 'de zor koşullarda yaşayan Türkmen Nuriye Şerifi, Mevlit Kandili'ni çevresindekilere börek dağıtarak kutladı.
Zor koşullarda 3 çocuğuyla yaşam mücadelesi veren Şerifi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mevlit Kandili nedeniyle Afganistan'da herkesin farklı etkinlikler yaptığını söyledi.
İmkanı olmadığı için evindeki malzemelerle börek yaparak komşularına ve sokaktan geçenlere ikram ettiğini ifade eden Şerifi, önemli olanın Hz. Muhammed'e olan sevgiyi göstermek olduğunu belirtti.
Şerifi, "Bugünün bereket, ülkemize barış ve huzur getirmesini temenni ediyorum." dedi.
Afganistan hükümeti, Mevlit Kandili nedeniyle bugün resmi tatil ilan etti.
Afganistanlı Türkmen kadın Mevlit Kandili'nde börek dağıttı - KABİL

Mevlit Kandili, Afganistan, Kabil, Güncel

Kaynak: AA


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