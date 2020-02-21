Afganistanlı yolcunun montundan 3 kilo esrar çıktı

VAN'ın Gevaş
ilçesinde yol kontrolü sırasında durdurulan otobüste bulunan Afganistan
uyruklu yolcunun üzerinde 3 kilogram esrar bulundu.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gevaş ilçesinin Balaban mevkisinde yaptıkları yol kontrolü sırasında durdurulan yolcu otobüsünde arama yapıldı. Arama sırasında şüpheli hareketler sergileyen Afganistan uyruklu 1 yolcunun üst araması yapıldı. Yolcunun üzerindeki montun astarı ile başındaki berenin içine gizlenmiş 3 kilogram esrar bulundu. Adı açıklanmayan şüpheli gözaltına alındı.
- Van