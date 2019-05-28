Afganlar büyük iftarda buluştu

Eskişehir
Afganlılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (Afganlılar Derneği) ve Osmanlı Torun
Ocakları Eskişehir İl Başkanlığı tarafından ortaklaşa düzenlenen iftar programında yüzlerce Afgan vatandaşı birlikte oruç açtı.
Eskişehir'e bir özel salonda gerçekleştirilen iftar programına yaklaşık 600 Afagn ailesinin yanı sıra Afganlılar Derneği Başkanı Parwiz Naseri, dernek üyeleri, Osmanlı Torun Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Özkaraman, Teşkilat Başkanı Şahin Çelik, Eskişehir İl Başkanı Neslihan Yuruksoy ve ilçe başkanları teşrif etti.
"Yanınızda olacağımızdan emin olabilirsiniz"
Burada bir konuşma yapan Afganlılar Derneği Başkanı Parwiz Naseri, "Öncelikle davetimizi kabul edip bu mübarek ayın kıymetli günlerinde buralara kadar geldiğiniz için hepinize teşekkürlerimi sunuyorum. Biz Eskişehir'de yaşanan 4 bin kişinin hakkını aramak, bilgilendirmek, yardımlaşmak ve hepsini bir çatı altına toplayabilmek için bir derneğin kurmasına ihtiyaç duyduk ve bunu da çok şükür başardık. Bu işin sonucu ise bugün Afganlılar Derneği olarak bugün burada bir arada oruçlarımızı açabileceğiz. Tabi her yola çıktığımızda yanımızda olan, yolu bilen bir yoldaşa ihtiyaç doyarız. Bundan dolayı Osmanlı Turan Ocakları Başkanlığı ile birlikte yola çıkmayı karar verdik. Bu nedenle bugün hem derneklerimizin kurulması ve hem ittifak edilmesini kutluyorum. Bu birlik ve beraberlikle Eskişehir'de yaşayan Afgan vatandaşlar için her zaman elimizden gelen her türlü yardım edeceğimizden, onların iyi veya kötü günlerde yanında olacağımızdan emin olabilirsiniz" dedi. - ESKİŞEHİR
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Kaynak: İHA