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Afganlı genç, eniştesini bıçakladı

KARAMAN'da Afganistan uyruklu Lal Mohammed Sultani (20), belirlenemeyen nedenle tartıştığı aynı ülke vatandaşı eniştesi Ali Rıza Zade'yi (20) bıçakla yaraladı.

07.10.2019 23:33Afganlı genç, eniştesini bıçakladı
KARAMAN'da Afganistan uyruklu Lal Mohammed Sultani (20), belirlenemeyen nedenle tartıştığı aynı ülke vatandaşı eniştesi Ali Rıza Zade'yi (20) bıçakla yaraladı.
Olay, saat 21.00 sıralarında Yeşilada Mahallesi 822 Sokaktaki bir evde meydana geldi. Lal Mohammed Sultani ve eniştesi Ali Rıza Zade evde oturdukları sırada belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine Sultani, eniştesine bıçakla saldırdığı. Göğsünden yaralanan Zade kanlar içinde kalırken, Sultani de evden kaçtı. Aile fertlerinin ihbari üzerine olay yerine polis ve sağlık görevlileri sevk edildi.  Ambulansla Karaman Devlet Hastanesine kaldırılan Zade'nin hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Polis kaçan Sultani'nin yakalanması için çalışma başlattı.



Değerli Taş, Afganistan, Karaman, Güncel

Kaynak: DHA

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