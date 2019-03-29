Afganlı Minik Öğrenciden Müdür Tekin'e Sürpriz

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Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, Selçuk Ortaokulunda eğitim öğretim gören Afgan öğrencinin kendisine hediye ettiği portre resmi karşısında hem şaşkınlık hem de büyük mutluluk yaşadı.Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, geçtiğimiz haftalarda İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla düzenlenen törende ağlayarak İstiklal Marşı'nı okuyan Selçuk Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi Afganistan uyruklu Nilaufar Ahmedi'yi sınıfında ziyaret etti. Nilaufar Ahmedi ile bir süre sohbet eden Tekin, İstiklal Marşı'nı duygulu ve hissederek okumasından dolayı Nilaufar Ahmedi'ye teşekkür etti. Tekin, Nilaufar Ahmedi'ye ders durumunu sorarak her zaman yanında olduğunu dile getirdi. Tekin'e teşekkür eden Nilaufar Ahmedi ise, kendisinin çizdiği porte tabloyu da Tekin'e hediye etti. Şaşkınlığı ve mutluluğu bir arada yaşayan Tekin, Nilaufar Ahmedi'ye teşekkür etti. Tekin, daha sonra e-twinning kapsamında hazırlanan engellerle yaşam kitabında Selçuk Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi Eyüp Bulut'un şiiri ile resmi ve Görsel Sanatlar Öğretmeni Melek Yılmaz'ın 6 resminin kitaptaki yerini almasından dolayı teşekkürlerini dile getirdi. Çıkan kitabi inceleyen Tekin, öğretmen Yılmaz'a ve öğrenci Bulut'a başarılılarının devamını diledi. - AĞRI