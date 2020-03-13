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Afganlı şahıs "Buraya korona virüsü mü getiriyorsunuz" diye bıçaklandı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, olta ile balık avı yapan Afgan uyruklu şahıs, iddiaya göre, "Siz buraya korona virüsü mü getiriyorsunuz?" diyerek yanına yaklaşan bir kişi tarafından bıçaklandı.

13.03.2020 09:58 | Son Güncelleme: 13.03.2020 09:58
Afganlı şahıs

Konya 'nın Beyşehir ilçesinde, olta ile balık avı yapan Afgan uyruklu şahıs, iddiaya göre, "Siz buraya korona virüsü mü getiriyorsunuz?" diyerek yanına yaklaşan bir kişi tarafından bıçaklandı.


Olay, Köprübaşı mevkisinde göl kıyısında meydana geldi. Arkadaşı ile birlikte gölde oltayla balık avlamak isteyen Afgan uyruklu soy ismi öğrenilemeyen Habibullah'ın yanına yaklaşan bir kişi iddiaya göre, "Siz buraya korona virüsü mü getiriyorsunuz" diyerek tartışmaya başladıktan sonra bıçaklı saldırıda bulundu. Afgan uyruklu şahıs, sol kolundan iki, sol koltuk altından bir olmak üzere vücuduna üç bıçak darbesi alarak yaralandı. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine intikal etti. Yaralı şahıs, ambulansla kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından hayati tehlikesi bulunması sebebiyle Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.


"Siz buraya korona virüsü mü getiriyorsunuz?" diye geldi


Polis, psikolojik rahatsızlığı bulunduğu öne sürülen şüpheli U.G.'yi gözaltına aldı. Olaya tanık olduğu belirtilen Afgan uyruklu bir kişi de ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, "Siz buraya korona virüsü mü getiriyorsunuz?" diye yanlarına yaklaşan tanımadıkları kişinin arkadaşını bıçakladığı yönünde bilgi verdiği öğrenildi.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - KONYA

Kaynak: İHA

Etiketler : Beyşehir, Konya, 3. Sayfa

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