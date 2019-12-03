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Afganlı yetim kıza 2. yaş günü kutlaması

Van Gönül Elçileri Topluluğu, yakın zamanda kentte yaşanan trafik kazasında anne ve babasını kaybederek devlet korumasına alınan Helma isimli Afgan bebeğin ikinci yaş gününü kutladı.

03.12.2019 14:03 | Son Güncelleme: 03.12.2019 14:08Afganlı yetim kıza 2. yaş günü kutlaması
Gönül Elçileri Topluluğu, yakın zamanda kentte yaşanan trafik kazasında anne ve babasını kaybederek devlet korumasına alınan Helma isimli Afgan bebeğin ikinci yaş gününü kutladı.

Van'ın Erçek Mahallesi yakınlarında yaşanan ve çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasından kurtarılarak devlet korumasına alınan Helma isimli Afgan bebeğin ikinci yaş günü, Van Gönül Elçileri Topluluğunun organize ettiği etkinlikle kutlandı. Van Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı ve Van Gönül Elçileri Çocuk Hizmetleri Proje Koordinatörü Cahit Eldemir'in düzenlediği etkinlikte, 15 gönül elçisi müdürlüğü bağlı Sevgi Evleri'nde Helma'yı ve diğer çocukları ziyaret ederek bir süre çeşitli oyunlar oynayarak vakit geçirdiler. Renkli görüntülerin ardından çocuk bakım sorumlularının ve gönül elçilerinin hazır bulunduğu anda Helma bebek için kesilen yaş günü pastasının ardından çocuklarla farklı etkinlik ve eğlenceler yapılarak gece noktalandı.

Oldukça renkli görüntülere sahne olan geceyle ilgili konuşan Van Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Cahit Eldemir, "Her fırsatta çocuklarımızı mutlu etmek, onların gelişimleri üzerinde olumlu etkiler bırakmak için çalışma sürdürüyoruz. Bugün yakın zamanda yaşanan elim kazadan ailesini kaybederek kurtarılan ve korumamız altına aldığımız Afgan uyruklu Helma bebek için toplandık. Dileriz Helma bebeğin bu geceki mutluluğu gibi bütün çocuklar da mutlu bir yaşam sürerler" dedi. - VAN

Gönül Elçileri, Van, Güncel

Kaynak: İHA

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