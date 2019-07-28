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Afganlılar genci muşta ile yaraladı, ortalık savaş alanına döndü

Afganlılar genci muşta ile yaraladı, ortalık savaş alanına döndü Kaçan Afganlıları halkın elinden polis güçlükle kurtardıERZURUM - Erzurum'da bir grup Afganlı bir vatandaşı muşta ile yaralayınca ortalık savaş alanına döndü.

28.07.2019 22:10
Afganlılar genci muşta ile yaraladı, ortalık savaş alanına döndü
Afganlılar genci muşta ile yaraladı, ortalık savaş alanına döndü
Kaçan Afganlıları halkın elinden polis güçlükle kurtardı
ERZURUM - Erzurum'da bir grup Afganlı bir vatandaşı muşta ile yaralayınca ortalık savaş alanına döndü. Kaçan Afganlıları halkın elinden polis güçlükle kurtardı.
Edinilen bilgilere göre olay, saat 19.00 sıralarında Yakutiye Kent Meydanı'nda gerçekleşti. Bir grup Afganlı, 20 yaşındaki Ö.F.Ö. ile sebebi öğrenilemeyen bir nedenden tartışmaya başladı. Tartışma sonrasında Afganlı genç cebinde çıkardığı muşta ile Ö.F.Ö.'nün göz bölgesine vurdu. Ö.F.Ö.'nün kaşı ve gözünde yarılma meydana geldiğini gören Afganlılar hızla olay yerinden uzaklaştı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar ellerindeki bezlerle Ö.F.Ö.'nün yüzüne tampon yaparak ilk müdahaleyi yaptı. Ardından olay yerine gelen 112 Sağlık ekipleri genci Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Kaçan Afganlıları kıskıvrak yakalayan polisi gören vatandaşlar Afganlıları linç etmek istedi. Polisin uzun uğraşları sonucu tepkili vatandaşlar olay yerinden güçlükle uzaklaştırıldı.
Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan Ö.F.Ö.'nün durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Erzurum, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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