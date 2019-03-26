Afganlıların yaşadığı evde tüp patladı: 2 yaralı

Kaynak: İHA

Afganlıların yaşadığı evde tüp patladı: 2 yaralıERZURUM - Erzurum'da Rabia Ana Mahallesinde Afganlıların yaşadığı binada mutfak tüpünün patlaması sonucu 2 kişi yaralandı. Olay, bugün saat 14.30 sıralarında Yakutiye İlçesine bağlı Rabia Ana Mahallesinde ki 3 katlı binanın 3. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Afganlı çiftin mutfakta yemek yaptığı sırada mutfak tüpünün gaz kaçırması sonrasında eve gaz yayıldığı bildirildi. Bu sırada gaz ocağın yakılması esnasında ani bir parlama ve patlama meydana geldiği bildirildi. O sırada mutfakta bulunan Afgan uyruklu A.K ve Z.A vücudunun belirli kısımlarından yaralandı.Evden gelen patlama sesi sonrasında vatandaşlar durumu Erzurum Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Ekiplerine haber verdi. Yaralanan A.K ve Z.A 112 ekipleri tarafından ambulansla Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu bildirildi.