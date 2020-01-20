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AFGD Düzce Şubesi gönüllüleri yangın eğitimi aldı

Afet Gönüllüleri Derneği (AFGD) Düzce Şubesi gönüllüleri, Düzce İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinden yangın eğitimi aldı.

20.01.2020 12:28 | Son Güncelleme: 20.01.2020 13:00AFGD Düzce Şubesi gönüllüleri yangın eğitimi aldı
Afet Gönüllüleri Derneği (AFGD) Şubesi gönüllüleri, Düzce Müdürlüğü ekiplerinden yangın eğitimi aldı.
AFGD'nin Düzce Şubesi gönüllülerine itfaiye ekipleri tarafından Azmimilli Mahallesindeki itfaiye hizmet binasında yangın eğitimi verildi.
Gönüllüler, olası yangınlarda alevlere ekipmanlar aracılığıyla nasıl müdahale edebilecekleri konusunda uygulamalı olarak bilgilendirildi.
AFGD Düzce Şube Başkanı Tarık Mert, eğitime ilişkin temel afet bilinci eğitimi ve yangın eğitimini almış bir dernek olduklarını belirterek, "Şu an 35 üyemiz var. Düzce İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve Düzce İtfaiyesi ile beraber hareket ediyoruz. Çıkar gözetmeden tamamen gönüllülerden kurulu bir ekibiz." ifadesini kullandı.

İtfaiye, Düzce, Güncel

Kaynak: AA

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