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Afgon genç cankurtaranlar yetişmese boğulacaktı

İznik gölünde boğulma tehlikesi atlatan Afganistan uyruklu genci cankurtaranlar kurtardı.

08.08.2019 15:32 Afgon genç cankurtaranlar yetişmese boğulacaktı
İznik gölünde boğulma tehlikesi atlatan Afganistan uyruklu genci cankurtaranlar kurtardı.

Bursa'nın İznik ilçesinde İnciraltı plajında görevli cankurtaranlar Ali Uğur ve İnanç Delikanlı, göle açılan Bahador Nazarı'nın (20) suda çırpındığını fark etti. Cankurtaran ekibi, göle atlayarak, kıyıdan 30 metre açıkta çırpınan Nazarı'ya ulaşmayı başardı. Cankurtaranlar, Afganistanlı genci su yüzeyinde tutarak yanlarına gelen deniz bisikletine bindirdi. Kıyıya çıkartılan Bahador Nazarı, "Açıkta bulunan dubalara yüzmek istedim. Gücüm tükendi. Su çekmeye başlayınca da yardım istedim. Cankurtaran arkadaşlara teşekkür ediyorum, hayatımı kurtardılar" dedi. - BURSA

Afganistan, Bursa, İznik, Güncel

Kaynak: İHA

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