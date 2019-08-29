Afili Aşk 12. yeni bölüm fragmanı yayımlandı! Afili Aşk 11. son bölüm izle

Kerem, Ayşe'nin sakladığı sırrın peşine düşer. Bu arada Ayşe'ye gelen iş teklifi Kerem'i harekete geçirir. Afili Aşk yeni bölüm fragmanı yayımlandı mı? Afili Aşk 11. bölümde neler yaşandı? Afili Aşk dizisi hakkında ayrıntılı bilgi haberimizde…

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AFİLİ AŞK 12. BÖLÜM FRAGMANI

Her bölümüyle heyecan yaratan Afili Aşk, Çarşamba akşamı 11. bölümüyle ekrana gelmişti. Yayımlanan 12. Bölüm fragmanında ise; Ayşe'nin elinde yüzüğünün olmadığını gören Kerem, ısrarla yüzüğün takılmasını ister. Ayşe ile Kerem yalnız kaldıkları anda birbirlerinden etkilendiklerini kendilerine itiraf ederler. Öte yandan Kerem'in yatağı yok olmuştur ve sevimli ikili aynı yatakta yatmanın stresini yaşar. En sonunda aynı yatağa giren çiftin arasında duvarlar vardır.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ayşe, beklenmedik bir sürpriz misafir yüzünden duygularına yenik düşer. Kaza sırasında ''Sakın aşık olma'' diyen Ayşe'nin sözlerini Kerem duyar ve bunu kim için ve neden söylediğinin peşine düşer. Kerem ile evliliğinin nedenini unutmamak için kendine bir liste hazırlayan Ayşe, ilk olarak matematik dersi almalı. Bu amaçla hayatına giren matematik öğretmeni ise Kerem'i tedirgin eder.

Öte yandan Ayşe ise hayatının teklifi ile karşı karşıyadır. Bir menajerlik şirketi Ayşe ile anlaşmak ister. Ayşe'nin bütün hayatını değiştirecek olan bu teklif, Kerem'in hiç hoşuna gitmez. Kerem Ayşe'nin yeni kariyerine engel olmaya çalışırken kendini sürekli Ayşe'nin yanında bulur. Ancak tam her şey yoluna girdi derken geçmişten gelen misafir dengeleri değiştirir.