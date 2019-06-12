Afili Aşk 2. bölüm fragmanı yayınlandı! İşte Afili Aşk oyuncuları, konusu

Kanal D'nin yeni dizisi Afili Aşk ilk bölümü bu akşam ekrana geldi. Dikkat çeken kadrosu ve senaryosu ile merak uyandıran Afili Aşk 2. bölüm fragmanı yayınlandı. Dizide evi geçindirmek zorunda olan Ayşe ile çapkın Kerem'in yolları kesişiyor. Ve ikili arasında tatlı bir savaş başlıyor. Afili Aşk oyuncuları kimler, konusu nedir? Afili Aşk ilk bölümü aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.

AFİLİ AŞK 1. BÖLÜMÜ İZLE

AFİLİ AŞK İLK BÖLÜMDE NELER OLDU?

Bir tekstil atölyesinde çalışan Ayşe, iki abisi ile birlikte zor bir yaşam sürmektedir. Her şeye rağmen hayata güzel bakar, çünkü hayatında Berk gibi mükemmel ve anlayışlı bir sevgilisi vardır. Ancak, Ayşe'nin ailesi Ayşe için farklı bir gelecek düşünmektedir.

Kerem ise, Ayşe'nin çalıştığı yerin patronunun ele avuca sığmaz çapkın oğludur. Kerem yaşadığı kötü bir olayla tövbe edip işinde gücünde olan birisi olmaya karar verir. Ayşe ve Kerem'in yolları kesiştiğinde bütün planlar bozulacaktır.

AFİLİ AŞK 2. BÖLÜM FRAGMANI

Afili Aşk 2. Bölüm Fragmanı yayında! Muhsin Bey, Ayşe'yi Kerem'e istemeye gidiyor, işler iyice karışıyor! Ayşe'nin oyununu fark eden Kerem'den ise beklenmedik bir hamle geliyor!

Afili Aşk yeni bölüm fragmanında Ayşe ve Kerem arasında olaylar bir anda yön değiştiriyor! Kerem, Ayşe'den gelen evlilik hamlesi ile neye uğradığını şaşırıyor. Ayşe'nin amacını fark ettikten sonra ise karşı atağa geçen Kerem, bu defa ondan geri kalmıyor. Ayşe'yi evlilikten vazgeçirmek için farklı bir yöntem uyguluyor. Peki Ayşe, Kerem'in bu hamleleri karşısında nasıl bir önlem alacak?

Muhsin Bey, Kerem ve Ayşe'nin evlenmesi için ilk adımı atıyor ancak işler onun planladığı gibi gitmiyor...

Kerem ve Ayşe'yi bundan sonra neler bekliyor? İkili arasında nasıl bir etkileşim olacak?