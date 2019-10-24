Afili Aşk 20. bölüm fragmanı yayımlandı! Afili Aşk 19. bölüm izle

Afili Aşk 19. bölüm geçtiğimiz akşam seyirciyle buluştu. Volkan'ın arkadaşını kurtarmak uğruna tüm işleri berbat ettiği ekrana yansıdı. Afili Aşk 20. bölüm fragmanı da yayımlandı. Başrollerinde Çağlar Ertuğrul, Burcu Özberk'in yer aldığı Afili Aşk son bölüm izle…

AFİLİ AŞK 20. BÖLÜM FRAGMANI YAYIMLANDI!

Ayşe, Kerem'in kuğuyu kendisinin yaptığını söylememesine anlam veremez ve ondan bir hamle bekler. Kuğuyu yapmış olmasının, bunu itiraf etmesinin Kerem için önemi olmadığını düşünmen Ayşe yanılıyordur. Çünkü Kerem için aşık oldum demenin başka bir yoludur bu.

Kerem'den bir karşılık gelmeyince Gonca, Ayşe'yi konuşması için gazlar. Tüm cesaretini toplamış Kerem'in karşısında ona sorular sormaya başlamışken yine Kerem'in sarsılmaz egosuyla yüz yüze gelir ve olanlar olur…

AFİLİ AŞK 19. BÖLÜM İZLE…

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ayşe, aklına gelmeyecek şekilde ilk aşkının Kerem olduğunu öğrenir ve Kerem'in de bu durumu açıklamasını bekler. Kerem olanların farkında olduğundan Volkan ile bir plan yapar ve Ayşe için özel bir yemek düzenler. Ayşe hiç olmadığı kadar heyecanlı bir şekilde hazırlanıp yemeğe gider ancak işler sarpa sarar. Kerem, Ayşe'ye açılabilmek için alıştırma yaptığı sırada Volkan'ın kurdukları plan için ayarladığı kadının alerji krizi tutmuştur ve Kerem'i acilen çağırmalıdır. Kerem ne olduğunu anlamadan Ayşe'yi oracıkta bırakıp Volkan'ın yardımına koşar. Yine Ayşe'nin güveni boşa çıkmıştır. Kerem, aslında onu orada bırakıp gitmek istemediğini, birinin hayatının tehlikede olduğunu anlatmak ister ancak bu durumda her şeyi açık etmiş olacaktır. Bu durumda Ayşe hiç olmadığı kadar Kerem'e öfkelidir, Kerem ise eli kolu bağlı…

Öte yandan Ceyda ile iş birliği yapan Hülya, Kerem ve Ayşe'nin evliliğinden şüphelenir ve onları gizlice izlemeye başlar. Hatta Ayşe'nin ağzından boşanacaklarına dair sözler duyar ve Samet ile birlikte plan yapmanın derdine düşer. Bu durumu kısa sürede fark eden Ayşe ise önlem almakta gecikmez...

AFİLİ AŞK OYUNCULAR

Fenomen haline gelen dizinin oyuncu kadrosunda: Çağlar Ertuğrul, Burcu Özberk, Altan Erkekli, Neşe Beykent, Ozan Dağgez, Asena Tuğal, Serkay Tütüncü, Benian Dönmez, Taner Rumeli, Uğur Uzunel, Güzide Arslan, Beril Pozam, Zeynep Tuğçe Bayat gibi isimler yer alıyor.