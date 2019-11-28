Afili Aşk 25. bölüm fragmanı yayımlandı! Kerem geçmişe dair ne öğrendi?

Afili Aşk son bölüm ile izleyenleri ekranlara kilitledi. Ayşe ile aşk dolu bir evlilik için engelleri aşması gereken Kere eskileri kurcalamaya başlar. Buldukları iki aile için dönüm noktası olacaktır. Afili Aşk 24. Bölüm özeti, Afili Aşk oyuncuları ve daha fazlası haberimizde…

Afili Aşk 24. Bölüm Full İzle...

24. BÖLÜM ÖZETİ

Yelda, Kerem ve Ayşe'nin sahte evliliğini Melahat'a anlatır. Durumdan haberdar olan Melahat, adeta Ayşe'nin başında nöbet tutar. Kerem'le Ayşe'yi bir araya getirmemek için Melahat çifti hiç yalnız bırakmaz. Kerem ise Ayşe'yi görebilmek için her yolu dener.

Kerem hiç ayrılmayacakları bir formülün peşindedir. İki aileyi sıkı sıkı birbirine bağlayacak bu formül ise yine geçmişte saklıdır. Muhsin ve Ayşe'nin babası Kenan arasında geçmişte yaşanan bir olayın üzerine gitmeye karar verir ve derin araştırmalar yapar. Kerem'in öğrendikleri bu iki aileyi bir arada tutmak için yeterli olacak mıdır?

AFİLİ AŞK 25. BÖLÜM FRAGMANI

Kerem, araştırmaları sonucu öğrendiklerini Ayşe'den gizler ancak bu durum onun için hayli zordur. Ayşe ise olanların üstüne birbirlerinden hiçbir şey gizlememelerini, yalan söylememelerini ister.

Tüm zorluklara rağmen Ayşe, Kerem'e unutulmaz bir sürpriz hazırlar, fakat Kerem sürprizi çok yanlış anlamıştır? Peki, Kerem'i bekleyen sürpriz nedir?

AFİLİ AŞK OYUNCULARI

Sevilen dizinin oyuncu kadrosunda; Kerem (Çağlar Ertuğrul) ve Ayşe'nin (Burcu Özberk) yolları kesiştikten sonra başlarına gelenlerin konu alındığı dizide diğer rolleri, Altan Erkekli (Muhsin), Neşe Baykent (Yelda), Ozan Dağgez (Samet), Asena Tuğal (Hülya), Serkay Tütüncü (Volkan), Benian Dönmez (Melahat), Taner Rumeli (Rıza), Beril Pozam (Nazmiye), Hira Su Yıldız (Buse), Uğur Uzunel (Erkut), Güzide Arslan (Gonca), Umutcan Ütebay (Sabri), Yılmaz Kunt (Berk) ve Zeynep Tuğçe Bayat (Ceyda) gibi isimler yer alıyor.