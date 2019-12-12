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Afili Aşk 27. bölüm fragmanı yayınlandı: Liste savaşları başlıyor

Kanal D ekranlarının reyting rekorları kıran dizisi Afili Aşk'ın 27. bölüm ilk fragmanı yayınlandı. Afili Aşk yeni bölüm fragmanında Volkan ve Kerem'in liste hazırlaması üzerine Ayşe ve Gonca harekete geçerek liste savaşlarını başlatıyor. İşte Afili Aşk'ın merakla beklenen 27. bölüm fragmanı...

12.12.2019 22:29 | Son Güncelleme: 12.12.2019 22:34

Başrollerinde Burcu Özberk ve Çağlar Ertuğrul'un yer aldığı ekranların sevilen dizisi Afili Aşk'ın merakla beklenen 27. bölüm fragmanı yayınlandı. Afili Aşk yeni bölüm fragmanında Kerem ve Volkan'ı partide yakalayan Ayşe, "Gerçekten harika bir gün geçiyorum. Önce mesaideyim diyen sevgilimi alem yaparken yakalıyorum. Ardından kankasını diğer deli kankasından kurtarmaya gidiyorum." sözleriyle Kerem'e sitem ediyor.

Arkadaşı tarafından kaçırılan ve zor durumda olan Volkan ise, "Beni buradan kurtarın. Balıklara yem olmak istemiyorum" diyerek Kerem ve Ayşe'den yardım istiyor.

"LİSTE SAVAŞLARI BAŞLIYOR"

Fragmanın sonunda Volkan ve Kerem'in liste hazırlaması üzerine Ayşe ve Gonca harekete geçerek liste savaşlarını başlatıyor.

AFİLİ AŞK 26. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Volkan ve Kerem'in liste hazırlaması üzerine Ayşe ve Gonca harekete geçerek liste savaşlarını başlatıyor. Muhsin'in geçmişte yaptıkları bir gölge gibi onları takip eder. Kerem bu geçmişin stresiyle baş etmeye çalışır. Ayşe ise Kerem'in yaşadığı stresin iş ile ilgili olduğu düşüncesine kapılır. Hem Kerem hem de şirketteki çalışanlara motivasyon günü düzenler. Modamu'da motivasyon günü, büyük sürprizlere ve şüphelere sebep olur.

Şirkete gelen eğitim koçu ''güven'' üzerine testler yapar ve Kerem bu testlerde sınıfta kalır. Kerem Ayşe'nin radarına takılmıştır bir kere, artık gözü Kerem'in üstündedir. Üstüne bir de Kerem ve Volkan'a sürpriz bir arkadaş ziyaretiyle gündeme gelen bekarlığa veda partisi işleri daha çok karıştırdı.

Afili Aşk 27. bölüm fragmanı yayınlandı: Liste savaşları başlıyor

Afili Aşk Dizisi, Çağlar Ertuğrul, Magazin


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WOLF:yat kalk yat kalk hep diziler böle
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