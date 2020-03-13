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Afili Aşk 38. final bölüm fragmanı yayınlandı! Afili Aşk 37. son bölüm izle!

Afili Aşk dizisi 37. bölümü ile izleyicisiyle buluştu. Son bölümde yaşanan olaylar izleyiciler ekrana bağlarken Afili Aşk 38. yeni bölüm fragmanı merak konusu oldu. Afili Aşk 38. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Afili Aşk 37. son bölüm izle! Afili Aşk tek parça full izle!

13.03.2020 08:57 | Son Güncelleme: 13.03.2020 08:57
Afili Aşk 38. final bölüm fragmanı yayınlandı! Afili Aşk 37. son bölüm izle!

Afili Aşk'ın 37. bölümünde; Kerem ve Ayşe o gece yaşananları hatırlamaya çalışırken, düğün hazırlıkları Kerem'in üstüne kabus gibi çöker. Aklında Ayşe ile yaşadığı gece olan Kerem, Ceyda ile evlenebilecek midir? İşte Afili Aşk 38. yeni bölüm fragmanı! Afili Aşk tek parça full izle! Afili Aşk 37. son bölüm izle!

AFİLİ AŞK 37. SON BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

AFİLİ AŞK 38. BÖLÜM FİNAL FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

AFİLİ AŞK 37. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kerem ve Ayşe o gece yaşananları hatırlamaya çalışırken, düğün hazırlıkları Kerem'in üstüne kabus gibi çöker. Aklında Ayşe ile yaşadığı gece olan Kerem, Ceyda ile evlenebilecek midir?

Ayşe ise artık buralardan gitmeyi düşünürken Kerem'le her şeyin başladığı yerde yeni bir maceraya girecektir. Kerem'in Ayşe'ye şaşırtıcı teklifi yeni bir oyun planını devreye sokar. Bu oyun Kerem ve Ayşe'nin ilişkisini bambaşka bir boyuta taşıyacaktır. Ceyda'nın yarattığı gerilimin aileler arasında yankıları sürerken, Kerem ve Ayşe birbirlerinden aldığı güçle söyledikleri yeni yalanın üstesinden gelebilecek midir?

AFİLİ AŞK 38. BÖLÜM KONUSU

Afili Aşk 38. Bölüm Final Fragmanı yayında! Kerem ve Ayşe sonunda nikah masasına oturur ve bu defa her şey gerçektir...

AFİLİ AŞK OYUNCU KADROSU VE KARAKTERLER

Ana karakter

Çağlar Ertuğrul/ Kerem Yiğiter

Burcu Özberk/ Ayşe Özkayalı Yiğiter

Altan Erkekli/ Muhsin Yiğiter

Benian Dönmez/ Melahat Özkayalı

Neşe Baykent/ Yelda Yiğiter

Taner Rumeli/ Rıza Özkayalı

Uğur Uzunel/ Erkut Özkayalı

Serkay Tütüncü/ Volkan Çekerek

Asena Tuğal/ Hülya Yiğiter

Yardımcı karakterler

Ozan Dağğez/ Samet Yiğiter

Zeynep Tuğçe/ Bayat Ceyda Aran

Yılmaz Kunt/ Berk Koçar

Güzide Arslan/ Gonca Durmaz

Beril Pozam/ Nazmiye Özkayalı

Umutcan Ütebay/ Sabri Horoz

Vural Ceylan/ Kadir Horoz

Banu İnan/ Nermin Horoz

Hira Su Yıldız/ Buse Özkayalı

Etiketler : Afili Aşk Dizisi, Dizi, Gündem, Magazin, Güncel
Osman DEMİR
SEO Editörü

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Yorumlar (1)
LEON BUUREN:HELAL OLSUN KANALA BE VALLA GÜZEL BİR YAPIMI DAHA KALDIRDILAR YAYINDAN, SAÇMA DİZİLERİ YAYINLASINLAR İŞLERİ BU ÇÜNKÜ. MESELA ZALİM İSTANBUL GİBİ YADA ARKA SOKAKLAR GİBİ YADA GEL DESE AŞK GİBİ DAHA BİR ÇOK YAPIM VAR. BUNDAN SONRA DİZİYİ YAYINDAN KALDIRACAKLARINA SENARİST VEYA SENARİST GRUBUNU DEĞİŞTİRSİNLER BİR KAÇ BÖLÜM DAHA YAYINLANSIN BAKTILAR OLMUYOR YAYINDAN KALKSIN AMA ŞİMDİ DURDUK YERE BU GÜZELİM DİZİYİ NEDEN BİTİRİDİNİZ.
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