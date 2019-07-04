Afili Aşk 5. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Afili Aşk son bölüm izle

Afili Aşk dizisi son bölümüyle Perşembe akşamı ekranlara geldi. Yelda, Ayşe'yi baştan yaratır. Ayşe'nin ise Kerem'e karşı kıskançlık duyguları filizlenmeye başlamıştır. Afili Aşk dizisinin 4. bölümünde neler oldu? 5. bölüm fragmanı yayınlandı. İşte Afili Aşk dizisi hakkında merak edilenler…

AFİLİ AŞK SON BÖLÜMÜ VE FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN…

5. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Çarşamba akşamları ekranlara gelen Afili Aşk dizisi izleyicinin beklentilerini boşa çıkarmadı. Yayınlanan yeni bölüm fragmanında: Kerem, ailesine haykırarak Ayşe'nin artık çalışmayacağını ve evde oturacağını söyler. Yelda, Ayşe'ye her şeyi öğretmek için kollar sıvar ve Kerem'de karısını annesine teslim eder. Ceyda'nın iş toplantısında tasarımlar için çalışacakları ismi duyan Kerem ile Volkan'ın aklında şimşekler çakar. Çünkü isim bir yerden tanıdık gelmiştir. Muhsin ısrarla Fulya'yı tanıyıp tanımadığını sorar. Kerem ise Fulya ile karşılaşarak sarılırlar. Bu anları Ceyda görüntüleyerek Ayşe'ye gönderir. Ayşe gördüklerine daha fazla dayanamaz ve ofise gider. Kerem ile Fulya'yı el ele görünce ne yapacağını bilemez. Olanların üzerine Kerem, Ayşe'ye onu kıskanıp kıskanmadığını sorgular. Afili Aşk dizisinin yeni bölüm fragmanı ve tüm gelişmeleri sayfamızdan takip edebilirsiniz…

4. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Kerem ve Ayşe aşk oyununda bu defa köşeye sıkışır. Kerem ve Ayşe için zor günler başlar. Ceyda, Ayşe'yle uğraşmaktan vazgeçmiyor ve planlarına bir yenisini daha ekliyor. Şirkette işe başlayan Ayşe, başına gelenlerden dolayı zor anlar yaşıyor. Öte yandan Kerem de babası Muhsin'in göz hapsinden çıkamıyor.

Diğer taraftan Yiğiterlerin evini sürpriz bir şekilde basan böcekler yüzünden aile başka bir şey düşünemez. Aile bir süreliğine evi boşaltmak zorunda kalır. Ayşe ve Kerem geceyi Ayşe'nin ailesinde geçirecektir. Kerem aile ortamında sıkıntıdan patlarken Volkan çıkagelir. Ancak Rıza'nın arkadaşının eşinin doğum yapacağı tutar ve Rıza Ayşelerin kapısına dayanarak arabanın anahtarını ister. Ne yapacağını bilemeyen Ayşe, Kerem'in evde olmadığını söylemek zorunda kalır.