Afili Aşk 8. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Afili Aşk 7. son bölüm izle

Afili Aşk dizisinin son bölümünde; Ayşe'nin değişen giyim tarzı ofiste dikkat çekmeye başlarken, Kerem cephesinde kıskançlık rüzgarları esiyor. Kerem'in arkadaşlarından biri ofise geliyor ve burada Ayşe ile karşılaşıyor.

AFİLİ AŞK YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Afili Aşk dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz haberimizden izleyebilirsiniz.

AFİLLİ AŞK SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Ayşe'den çok etkilenen bu kişi heyecanını Kerem'le paylaştı. Kerem ise arkadaşını bu kadar etkileyen kişinin kim olduğunu merak etti. Tam da bu sırada yanlarından Ayşe geçiyor ve durum netleşti. Kerem, Ayşe'nin çevresi tarafından ilgi gördüğünü görünce içten içe kıskanmaya başladı.

Kerem ve Ayşe arasındaki sahte evliliği öğrenen Ceyda, elindeki ses kaydı ile onları tehdit etti. Ceyda, boşanmalarına sebep olması için çiftin sürekli kavga etmesini istedi. Ceyda'nın elindeki ses kaydını alana kadar onun kurallarına uyan Kerem ve Ayşe arasında yakınlaşmalar başlar. Bu yakınlaşma anları onları da şaşırttı. Ofiste ses kaydını bulamayan Kerem ve Ayşe, onun evine girmeye karar verdi. Kerem, Ceyda'yı oyalarken Ayşe ve Volkan harekete geçti. Ancak bu iş hiç de kolay olmadı. Ayşe tam hedefine ulaşmak üzereyken evde çalan hırsız alarmı her şeyi alt üst etti.