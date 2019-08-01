Afili Aşk 9. yeni bölüm fragmanı yayında! Afili Aşk 8. bölüm izle!

Kanal D'nin sevilen dizisi Afili Aşk 8. son bölümü ile dün akşam izleyicisi ile buluştu. Sonrasında ise Afili Aşk 9. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Son bölümde Kerem ile Ayşe'nin oynadığı evlilik oyunu iyice içinden çıkılmaz bir hale gelmeye başladı. Yeni bölüm fragmanında ise Ayşe ile Kerem'in rol aldığı reklam filmi çekiminden eğlenceli sahneler yer alıyor. İşte Afili Aşk 9. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm izleme bağlantısı...

AFİLİ AŞK 8. BÖLÜM İZLE - KANAL D

AFİLİ AŞK 9. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Afili Aşk yeni bölüm fragmanında gittikçe yakınlaşan Ayşe ve Kerem, beklemedikleri bir teklifle karşılaşıyor! Şirketin çekeceği reklam filminde önce Kerem'in oynaması kararlaştırılıyor ardından partneri olarak Ayşe'nin de oynamasına karar veriliyor. İkili ilk olarak bu duruma şaşırsa da çekimler sırasında birbirlerine ayak uyduruyor. Sadece bir reklam filmi olarak görünen bu olay Kerem ve Ayşe'nin ilişkisinde bir dönüm noktası olacak mı? Afili Aşk yeni bölümüyle 7 Ağustos Çarşamba 20.00'de Kanal D'de!

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kaybettiği yüzüğü bulan Ayşe'nin kafasında Kerem ile ilgili artık büyük bir soru işareti vardır. Bu evlilik oyunu Ayşe ve Kerem için gittikçe daha karmaşık bir hal alır. Ayşe bir yandan Kerem'in tutarsız davranışlarını anlamaya çalışırken, bir yandan da Yelda'nın sınavlarına tabii olur.

Yelda ise, gelinini bu zamana kadarki en zorlu sınavına hazırlar; fakat, işler planlandığı gibi gitmez. Ayşe kaldıramayacağı bir yükün altına girdiğini farkına varır. Ayşe ve Kerem büyük bir karar vermek zorunda kalacaklardır.