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Afili Aşk dizisinde "Kadına şiddete hayır" sahnesi sosyal medyayı salladı

Afili Aşk dizisinin yeni bölümünde son zamanlarda artış gösteren kadın cinayeti ve şiddetine gönderme yapıldı. "Kadın hayır diyorsa hayırdır" sözlerine sosyal medyadan birçok olumlu mesaj yağdı.

05.09.2019 15:52

Kanal D ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenen Afili Aşk dizisinin son bölümünde kadına şiddet ve cinayetlere dikkat çekildi. Dizinin o sahnesi ise sosyal medya büyük yankı uyandırdı.

"KADIN HAYIR DİYORSA HAYIRDIR"

Afili Aşk'ın son bölümüne 'Kerem' ve 'Muammer' karakteri arasındaki diyalog damga vurdu. Dizinin dün akşam ekrana gelen bölümünde Kerem'in Muammer'le kavgasında sarf ettiği "Çapkınlığın da bir raconu olur. Evli kadına bakılmaz. Kadın hayır diyorsa hayırdır." sözleri sosyal medyaya damga vurdu.

SEN ANLAT KARADENİZ'E GÖNDERME YAPTILAR

Diziyi izleyenler şiddet sahneleriyle gündeme gelen Sen Anlat Karadeniz'in 54 bölümde veremediği mesajı bir sahne ile verdiğini söyledi.

Afili Aşk 13. bölüm fragmanı yayımlandı mı? Afili Aşk son bölüm izleAfili Aşk 13. bölüm fragmanı yayımlandı mı? Afili Aşk son bölüm izle

Afili Aşk dizisinde

Kanal D, Magazin, Güncel

YORUMLAR (16)
AVNİ: Aslı geldimi
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13 0
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44ASLAN: tam saçmalık. .
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0 0
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SERDAR: dizi yönetmenleri bunu alkışladık peki öpüşme sahnesi peki mayolu poz veren genç kızlar şöhret ugruna soydugunuz kızlar bunlara ne demeli yapmayın terbiye yada ders dizilerde verilmez egitimle verlir ve dogru kişiler tarafında unutulmamalı tüm genç ve kız çocugu olan anneler lütfen dikkatli olun ortam çok karışık sapıklaşan bir dünya var önümüzde şu ayet geldi aklıma =?İşte onlar o kimselerdir ki, hidayet karşılığında sapıklığı satın aldılar da, ticaretleri kâr etmedi, doğru yolu da bulamadı. .
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5 0
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ANONİM: Kadına şiddeti kınama mesajı vermek isterken yine şiddet uygulamak ? Hiç şiddet uygulamadan verseydiniz o mesajı keşke (!) Kadına şiddet, dizi sahnelerinin sözde mesajlarıyla düzelmez doğru ve faydalı eğitimle düzelir
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10 1
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AAAAA: fazla konuşma.
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0 3
MEHMET: Herkes rant peşinde. Kadınları düşünüyormışmış. Hepsi kendi derdinde. Bir kere bir kadın öyle giyinir mi açık saçık. Kimse bunun yanlış birşey olduğunu paylaşmaz tabi
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19 15
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......: ''Kadın hayır diyorsa hayırdır '' ok. Ama bunu da kabul edelim, bu devirde kadınların yüzde 99. 9''u erkeğin yakasından düşmüyor. Edep ve haya mı kaldı da hayırsa hayırdır. .
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23 11
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YETMİŞÜÇ: Erkek kadını aldatırsa çapkınlık yapmış olur sorun olmaz. ama kadın kocasını aldatırsa kadın ne yapmış olur bunu herkes biliyor. o nedenle kimse kadın erkek eşit hakka sahiptir demesin. Erkek kadından her zaman üstündür ve dünyanın sonuna kadar hep üstün kalacaktır.
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5 10
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STEVEN: NE KADIN İÇİN NE DE ERKEK İÇİN ÇAPKINLIK DENİLEN ZİNA İLLETİ MEŞRU SAYILAMAZ
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8 0
.: KADIN HAYIR DİYORSA EVETTİR
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4 12
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