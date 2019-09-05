Afili Aşk dizisinde "Kadına şiddete hayır" sahnesi sosyal medyayı salladı

Kanal D ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenen Afili Aşk dizisinin son bölümünde kadına şiddet ve cinayetlere dikkat çekildi. Dizinin o sahnesi ise sosyal medya büyük yankı uyandırdı.

"KADIN HAYIR DİYORSA HAYIRDIR"

Afili Aşk'ın son bölümüne 'Kerem' ve 'Muammer' karakteri arasındaki diyalog damga vurdu. Dizinin dün akşam ekrana gelen bölümünde Kerem'in Muammer'le kavgasında sarf ettiği "Çapkınlığın da bir raconu olur. Evli kadına bakılmaz. Kadın hayır diyorsa hayırdır." sözleri sosyal medyaya damga vurdu.

SEN ANLAT KARADENİZ'E GÖNDERME YAPTILAR

Diziyi izleyenler şiddet sahneleriyle gündeme gelen Sen Anlat Karadeniz'in 54 bölümde veremediği mesajı bir sahne ile verdiğini söyledi.