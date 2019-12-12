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Afili Aşk dizisinin Ayşe'si Burcu Özberk'ten 'doğum günü' itirafı: İlk defa kutladım

Afili Aşk dizisinde Ayşe karakterini canlandıran Burcu Özberk, dün akşam arkadaşlarıyla 30'uncu yaş gününü kutladı. Parti sonrası magazin muhabirlerine şaşırtan bir itirafta bulunan Özberk, "Doğum günümü ilk defa kutladım" dedi.

12.12.2019 17:01 | Son Güncelleme: 12.12.2019 17:18

Kanal D ekranlarında yayınlanan Afili Aşk dizisinde canlandırdığı "Ayşe" karakteriyle izleyicilerin beğenisini toplayan Burcu Özberk, dün akşam arkadaşlarıyla 30'uncu yaş gününü kutladı.

"İLK DEFA KUTLADIM"

Dizideki partneri Çağlar Ertuğrul ve yakın arkadaşı Hande Erçel'in de katıldığı parti sonrası muhabirlerine konuşan güzel oyuncu, şaşırtan bir itirafta bulundu. Özberk, doğum gününü ilk kez kutladığını belirterek, "Ben kendim ayarladım her şeyi. Başak var çok sevdiğim ajanstan ona dedim 30. yaş günüm çünkü hiçbir zaman kutlamadım. İlk defa kendi doğum günümü kutladım. 30.yaş günümü kutluyorum ben dedim." ifadelerini kullandı.

Ayrıca Burcu Özberk, doğum gününde en anlamlı hediyeyi de 'Burcu Özberk Fan Club'tan aldığını dile getirdi.

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Afili Aşk dizisinin Ayşe'si Burcu Özberk'ten 'doğum günü' itirafı: İlk defa kutladım

Afili Aşk Dizisi, Burcu Özberk, Kanal D, Magazin


HABER YORUMLARI (9)
DÜRBÜNLÜ:layik sistemin yarattığı ahlaksızlar. . . . . .
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BRAVO:Asıl şimdi kutlanır bu yaşa kadar bir şekilde gelmişsin.
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REALİTE:Bu kızın anası babası abisi filan yok mu. Oynadığı dizide rol arkadaşıyla sürekli öpüşüyor. Ahlaksızlar
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DELİ SAVAŞ:sanene avukatı mısın
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NÖBETÇİ YORUMCU:Böyle kadınlar şeytanlarla ortak çalışıyorlar koltuktaki pozisyonu çok fena nasıl etkilenmeyim.
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KAKAKAAKAK:insan bikinili falan resmini atardı böyle reklammı olur. 90 larda olsak tamamda artık beklentiler çok fazla.
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VATANDAŞ:ben 20 yaşındayım 3 kere kutladım onlar da çocukken falan evdeydi hep
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CRX:BEN DE İLK DEFA KUTLADIM 27 DE BAŞKA DA OLMADI İLK SEN DEĞİLSİN
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CELİKUMİT41:YALANINDA DANİSKASI HER ZAMAN MANŞETTE OLMAK İÇİN RÖPORTAJLARDAN BİR TANESİ İŞTE. .
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