Afili Aşk Ön İzleme

Aşk mı çapkınlık mı? Afili Aşk'ın "Afili" yakışıklıları 12 Haziran Çarşamba
akşamı Kanal D
'de! Burcu Özberk
ve Çağlar Ertuğrul
'un başrollerini paylaştığı "Afili Aşk" 12 Haziran Çarşamba 20.00'da Kanal D'de başlıyor!
Yaz aylarına damga vuracak "Afili Aşk"ın başrollerini Burcu Özberk ve Çağlar Ertuğrul paylaşırken, yapımını ARC Film, yapımcılığını Fatih
Enes Ömeroğlu, yönetmenliğini ise Serdar Gözelekli üstleniyor.
Ayşe (Burcu Özberk) ve Kerem'in (Çağlar Ertuğrul) yolları kesiştikten sonra başlarına gelenlerin konu alındığı "Afili Aşk", 12 Haziran Çarşamba 20.00'da Kanal D'de başlıyor!
Burcu Özberk
, Kanal D
, TV
Kaynak: DailyMotion.com