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Afili Aşk'ta Muhsin, Kerem ve Ayşe'nin sahte evliliğini öğreniyor

Ekranların sevilen dizisi Afili Aşk'ın 27. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı. Afili Aşk'ın yeni bölümünde Kerem ve Volkan sürpriz evlilik teklifine hazırlanırken, Muhsin Kerem ve Ayşe'nin sahte evliliğini öğreniyor. İşte Afili Aşk 27. Bölüm 2. Fragmanı...

14.12.2019 16:20 | Son Güncelleme: 14.12.2019 16:20Afili Aşk'ta Muhsin, Kerem ve Ayşe'nin sahte evliliğini öğreniyor

Kanal D ekranlarının reyting rekorları kıran dizisi Afili Aşk'ın 27. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı. Afili Aşk'ın yeni bölüm tanıtımında Kerem ve Volkan, Ayşe ve Gonca ve Volkan'a sürpriz bir evlilik teklifi yapmaya hazırlanırken, Muhsin Kerem ile Ayşe arasındaki sahte evliliği öğrenir.

EVLİLİK TEKLİFİ HAZIRLIKLARI BAŞLIYOR

Başrollerinde Çağlar Ertuğrul ve Burcu Özberk'in yer aldığı Afili Aşk'ın 27. Bölüm fragmanında, Kerem, Ayşe'ye evlilik teklifi etmek için yüzük alır. Kerem, Ayşe için aldığı yüzüğü yutunca baygınlık geçirir ve hastaneye kaldırılır. Bu sırada Volkan da Gonca'ya evlilik teklifi yapmak için hazırlık yapar.

MUHSİN GERÇEKLERİ ÖĞRENİYOR

Fragmanın sonunda Ayşe ile Kerem, hastaneye kaldırılan Melahat Hanım'ı ziyaret eder. Ayşe ile Kerem'i gören Melahat, "Gelin çocuklar gelin. Ben de abiniz sahte evliliğinizi anlatıyordum" sözleri üzerine odada bulunan Muhsin ve Rıza büyük bir şaşkınlık geçirir.


Afili Aşk Dizisi, Magazin

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